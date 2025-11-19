Alcaldes electos en Veracruz denuncian ataques y amenazas; piden protección

El caso más reciente es el del político emecista Tomás González Hernández, alcalde electo de Mecayapan, también víctima de violencia en la entidad, que en julio pasado reportó disparos en contra de la fachada de su casa por parte de un grupo de hombres no identificados.

El pasado 13 de noviembre, también se registró un ataque a balazos contra el rancho del alcalde electo de MC en Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, quien solicitó protección a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde septiembre.

El ataque se registró durante la madrugada y, aunque Maldonado Guzmán no se encontraba en el lugar, vecinos denunciaron que se escucharon más de 20 disparos.

Tras los atentados registrados en los últimos dos meses contra alcaldes electos de MC, este lunes, el coordinador estatal del partido naranja, Luis Carbonell, exigió justicia: "No queremos otro Manzo en Veracruz".

Carbonell acusó que ambos atentados en contra de los alcaldes electos emecista es un síntoma de la "alta inseguridad" que se vive en Veracruz.

El dirigente también señaló que el candidato de MC a la alcaldía de Poza Rica, Emilio Olvera, sufrió persecución y vigilancia sospechosa, además de que denunció presuntas irregularidades en las elecciones de Poza Rica y Papantla, donde, pese a que inicialmente ganaron, los tribunales les arrebataron los triunfos, dijo.

Pero la violencia no solo alcanzó a políticos emecistas. Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, quien perteneció al desaparecido partido político Todos por Veracruz , fue ultimado este martes en su domicilio en la comunidad Villa Comoapan.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados irrumpieron en la casa habitación y le dispararon.

E14 de noviembre pasado, Javier Octavio Reyes Romero, conocido como "El Guile" y hermano de la exdiputada federal por el Verde Ecologista Catalina Reyes Romero, también fue asesinado durante una emboscada perpetrada por un grupo armado en la colonia Hoja de Maíz, en Tierra Blanca.

De acuerdo con los reportes de autoridades locales, los atacantes dispararon en contra Reyes Romero afuera de su domicilio y posteriormente se llevaron el cuerpo en la misma camioneta en la que llegaron.

El 6 de noviembre, Lázaro Francisco Luria, exalcalde panista del municipio de Chinameca, fue encontrado sin vida tras estar varios días secuestrado.

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante la mañana del 5 de noviembre entre sembradíos de maíz, a un costado de la carretera que comunica los municipios de Oteapan con Zaragoza.