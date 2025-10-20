Publicidad

México

Asaltan a alcalde electo de Misantla tras entregar ayuda en Veracruz

René Jaén, alcalde electo de Misantla, informó que fue asaltado junto con sus colaboradores tras entregar ayuda a damnificados en el norte de Veracruz.
dom 19 octubre 2025 07:05 PM
asalto presidente municipal veracruz.png
Asaltan a alcalde electo de Misantla durante entrega de ayuda humanitaria en Veracruz. (Foto: Captura de pantalla)

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue víctima de un asalto la noche del sábado, cuando un grupo de delincuentes atacó el convoy en el que viajaba junto con varios colaboradores.

A través de un video publicado en redes, el emecista dio a conocer que el hecho ocurrió mientras el y su equipo se dirigían al municipio de Álamo Temapache, en la región norte de Veracruz, para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en la zona.

"Son las 11 de la noche y estamos en la caseta de Totomoxtle, en la autopista que va de la ciudad de Veracruz hacia Tuxpan. Consternados, hace unos momentos nos pasó un incidente desagradable para todos nuestro equipo, estamos aquí unidos y eso es lo que nos caracteriza, en parte temerosos", indicó el alcalde electo de Misantla.

Los agresores interceptaron los vehículos en una carretera de la región y despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, así como de parte del cargamento destinado a los afectados por las inundaciones.

Niña nace en albergue de Veracruz; se llamará Ingrid

Tras el incidente, René Omar Jaén confirmó el asalto a través de sus redes sociales y expresó que, pese a lo ocurrido, continuará apoyando a las comunidades afectadas por el temporal.

El alcalde electo relató que los delincuentes los interceptaron en una gasolinera de Tihuatlán, donde fueron encañonados y despojados de un vehículo y pertenencias, por lo que exigió a la gobernadora Rocío Nahle justicia y mayor seguridad en Veracruz.

El asalto ocurrió en momentos en que las fuerzas armadas mantienen un amplio despliegue en el norte de Veracruz para atender la emergencia causada por las intensas lluvias.

En la región se encuentran 3,708 militares, apoyados con tres aeronaves, tres plantas potabilizadoras, dos hospitales militares, 28 unidades de maquinaria pesada, 22 camiones de volteo y cinco tractocamiones, además de células de saneamiento, vacunación y apoyo sanitario.

Las labores se concentran principalmente en los municipios de Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Ilamatlán y Huayacocotla, donde las precipitaciones han provocado daños considerables en viviendas, caminos y servicios básicos.

