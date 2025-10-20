Asaltan a alcalde electo de Misantla tras entregar ayuda en Veracruz

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue víctima de un asalto la noche del sábado, cuando un grupo de delincuentes atacó el convoy en el que viajaba junto con varios colaboradores.
A través de un video publicado en redes, el emecista dio a conocer que el hecho ocurrió mientras el y su equipo se dirigían al municipio de Álamo Temapache, en la región norte de Veracruz, para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en la zona.