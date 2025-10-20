Asaltan a alcalde electo de Misantla tras entregar ayuda en Veracruz

"Son las 11 de la noche y estamos en la caseta de Totomoxtle, en la autopista que va de la ciudad de Veracruz hacia Tuxpan. Consternados, hace unos momentos nos pasó un incidente desagradable para todos nuestro equipo, estamos aquí unidos y eso es lo que nos caracteriza, en parte temerosos", indicó el alcalde electo de Misantla.

Los agresores interceptaron los vehículos en una carretera de la región y despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, así como de parte del cargamento destinado a los afectados por las inundaciones.

Tras el incidente, René Omar Jaén confirmó el asalto a través de sus redes sociales y expresó que, pese a lo ocurrido, continuará apoyando a las comunidades afectadas por el temporal.