Rocío Nahle recibirá aumento de sueldo... en medio de la emergencia en Veracruz

En medio de la polémica por la reacción estatal ante las lluvias e inundaciones de octubre en Veracruz, a la gobernadora Rocío Nahle le darán un aumento de sueldo de casi 30%.

La mandataria estatal pasará de ganar 67 mil 842 pesos a 87 mil 750 pesos mensuales.

Cuestionada al respecto, Nahle aseguró que no sabía nada al respecto... pero luego se contradijo, pues sí tenía conocimiento hasta del porcentaje.