Rocío Nahle recibirá aumento de sueldo... en medio de la emergencia en Veracruz

A finales de octubre, Nahle fue señalada ante la presidenta Sheinbaum por no ayudar a habitantes de Veracruz... ahora recibirá un aumento de sueldo.
mar 11 noviembre 2025 04:12 PM
Conferencia Rocio Nahle
Rocío Nahle formó parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Yerania Rolón Rolón/Cuartoscuro )

En medio de la polémica por la reacción estatal ante las lluvias e inundaciones de octubre en Veracruz, a la gobernadora Rocío Nahle le darán un aumento de sueldo de casi 30%.

La mandataria estatal pasará de ganar 67 mil 842 pesos a 87 mil 750 pesos mensuales.

Cuestionada al respecto, Nahle aseguró que no sabía nada al respecto... pero luego se contradijo, pues sí tenía conocimiento hasta del porcentaje.

"Yo ni sabía, yo no sabía que iba a haber aumento salarial", dijo ante medios de comunicación. "No es 25%, sino ya es 17%", añadió.

A finales de octubre, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer en silla de ruedas señaló a la gobernadora Rocío Nahle por ''no haberla ayudado'' en Poza Rica, Veracruz, durante los recorridos que realizan autoridades por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales.

''Ella dijo que me iba a ayudar y no me ayudó en nada'', dijo la mujer mientras sus manos eran sostenidas por la mandataria federal. Nahle se aproximó a la mujer y la cuestionó. ''¿De qué, señora?'', preguntó. ''Cuando vino al CRIT, ¿se acuerda?'', le respondió.

Desde que Rocío Nahle asumió como gobernadora de Veracruz en diciembre de 2024 varias de sus declaraciones han generado controversia y críticas en su contra.

