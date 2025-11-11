Rocío Nahle recibirá aumento de sueldo... en medio de la emergencia en Veracruz

"Yo ni sabía, yo no sabía que iba a haber aumento salarial", dijo ante medios de comunicación. "No es 25%, sino ya es 17%", añadió.
A finales de octubre, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer en silla de ruedas señaló a la gobernadora Rocío Nahle por ''no haberla ayudado'' en Poza Rica, Veracruz, durante los recorridos que realizan autoridades por las zonas afectadas por las lluvias torrenciales.
''Ella dijo que me iba a ayudar y no me ayudó en nada'', dijo la mujer mientras sus manos eran sostenidas por la mandataria federal. Nahle se aproximó a la mujer y la cuestionó. ''¿De qué, señora?'', preguntó. ''Cuando vino al CRIT, ¿se acuerda?'', le respondió.
Desde que Rocío Nahle asumió como gobernadora de Veracruz en diciembre de 2024 varias de sus declaraciones han generado controversia y críticas en su contra.