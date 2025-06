Elecciones en Veracruz y Durango: votan entre violencia, renuncias y 'blindaje' de seguridad

Alertan de 'narcocandidatos'

Para David Saucedo, consultor en seguridad, el narcotráfico tiene tres modalidades para ampliar su dominio territorial: la vía armada, a través de la cual los cárteles se enfrentan para apoderarse de regiones; alianzas entre grupos criminales; y su participación en procesos electorales.

En el último caso, alertó, se encuentra Veracruz.

“Los carteles que operan en Veracruz lo que hicieron fue tener una participación activa en el proceso electoral, tenemos muchos narcocandidatos y esos narcocandidatos a su vez tienen rivales", observó.

"Entonces, los carteles seleccionaron las plazas que son importantes para ellos, seleccionaron ciertos candidatos y aquellos candidatos que estorbaban a sus propios candidatos pues empezaron a amenazarlos, algunos se retiraron de la contienda, otros lamentablemente fueron asesinados”.

El experto consideró que, si bien desde hace al menos cuatro procesos electorales en Veracruz, el crimen organizado ha participado en las elecciones e impulsado a sus candidatos, en esta ocasión su "mano" fue más visible.

“En el pasado, me da la impresión de que muchos candidatos llegaron a negociaciones con el narco, ya sea para recibir financiamiento o bien para retirarse de la contienda, y en esta ocasión me da la impresión de que muchos cárceles no se pusieron de acuerdo, no hubo una división de territorios. Aunque la presencia del narco es quizá la misma que en la elección anterior, pero en esta ocasión hubo más desacuerdos”, explicó.