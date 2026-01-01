Nezahualcóyotl abre convocatoria 2026 para nuevos policías municipales: estos son los requisitos

La convocatoria la realiza el gobierno del Estado de México a través de la Comisiaría General de Seguridad Ciudadana a mujeres y hombres para incorporarse como elementos municipales del municipio mexiquense.

Requisitos para ser policía en Nezahualcóyotl

• Tener mínimo 20 años cumplidos y máximo 34 años con 11 meses de edad a la fecha de su pre-registro.

• Haber concluido los estudios de bachillerato o equivalente, contando con el certificado correspondiente.

• Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (hombres).

• Estatura mínima de 1.55 metros en hombres y 1.50 metros en mujeres.

• No haber pertenecido ni pertenecer a ninguna corporación policial dentro del territorio nacional.

Antes de completar el trámite del prerregistro, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl sugiere a las personas interesadas a tener los siguientes documentos escaneados:

*INE

*CURP

*Acta de nacimiento

• Los documentos deben estar en formato JPG o PNG.

Las personas que avancen en el proceso tendrán que cursar un curso de formación que dura 1,080 horas de capacitación, además de aprobar exámenes de control de confianza.

Sueldo de los policías municipales

Se ofrece un salario inicial bruto de 16,500 pesos mensuales, seguro de vida, bono anual por vocación de servicio, aguinaldo, vacaciones y estímulos por desempeño. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la corporación se mantiene como una de las 20 más confiables y efectivas de todo el país, de acuerdo con datos del Inegi.

¿En dónde hacer el prerregistro?

Se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/convocatoria2025/ y colocar nombre, sexo, CURP, escolaridad, nombre de la escuela.

También se deberá aceptar el Aviso de Privacidad, mismo que establece que el uso de esta información permitirá identificar los perfiles adecuados para ser incorporado a la policía municipal de Nezahualcóyotl.

La documentación de las personas que no cumplan con el perfil se conservará por un periodo máximo de 15 días hábiles al momento de haber concluido el proceso de reclutamiento y selección, “el titular que no haya sido admitido, podrá recoger dentro del periodo establecido su expediente que contiene la documentación solicitada durante el proceso, y de no ser así, se realizará la depuración correspondiente”, detalla el documento oficial.