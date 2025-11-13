¿Qué pasó con Alfredo Olivas? Reaparece tras rumores de ataque en su contra

La Vocería de Seguridad de la entidad compartió un comunicado en donde descartó que se hayan tenido reportes de hechos violentos en donde el cantante fuera la víctima.

La dependencia estatal hizo el llamado a la población para que se informe en canales oficiales, además de no replicar temas como estos.

En tanto, el equipo de Alfredo Olivas también compartió un video en donde descarta algún ataque. El intérprete dio a conocer que está en perfecto estado de salud con una publicación en Instagram en donde aparece una fotografía.

“Alfredo Olivas se encuentra bien, continúa con sus actividades programas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últims horas”, explica el documento.

¿Quién es Alfredo Olivas?

De acuerdo con la biografía que comparte Universal Music Publishing Group, Alfredo Olivas mostró desde temprana edad su gusto por la música; a los nueve años compuso su primer corrido. Hasta el momento, ha escrito más de 1,000 canciones y lanzado docenas de sencillos en sellos independientes.

A la edad de 16, lanzó “El Patroncito” (su primer disco en solitario) en 2011. La canción "Mi porvenir" pasó 2 semanas en el #30 del Airplay Regional Mexicana.

Para el 2018 obtuvo reconocimiento BMI por “El Paciente” y “Todo o Nada”. Los galardones le fueron entregados en el evento BMI Latin Awards, en el cual se reconoce a los mejores compositores del año en Estados Unidos. En el mismo año lanzó la producción discográfica del cual se desprende su último sencillo “La mejor de las historias” el cual se ha posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad.