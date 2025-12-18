La investigación comenzó después de que dos clientes reportaron a las autoridades del banco movimientos de retiro de dinero que no reconocían, por lo que se inició una auditoría interna focalizada en las fechas de los movimientos reportados.

Las averiguaciones determinaron que la cajera identificada como Miriam “T” aprovechó su puesto laboral para realizar movimientos irregulares en perjuicio de los clientes, de acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

"La institución bancaria realizó auditorias relacionadas a las fechas de las disposiciones, en las que se determinó que la empleada fue quien dispuso de los recursos de manera irregular, por lo que Miriam "T" fue vinculada a proceso por la autoridad judicial y en audiencia de juicio oral, el juez dictó la sentencia referida", detalló la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta situación, la FGR la vinculó a proceso y obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra la exempleada bancaria por el delito de disposición indebida de recursos de clientes de instituciones de crédito.

Además, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso las siguientes sanciones económicas: el pago de 1,000 días multa, equivalentes a 89, 620 pesos y una reparación del daño de 250,000 pesos a favor de la institución bancaria afectada.

La Fiscalía de la entidad llamó a los cuentahabientes a presentar una denuncia de forma presencial o anónima al teléfono 8181547400 ext. 187315 o al correo electrónico ventanillaunicanl@fgr.org.mx.

También se recomienda a los cuentahabientes de los bancos que en caso de detectar algún movimiento sospechoso, acudir ante la Unidad Especializada de la institución bancaria.