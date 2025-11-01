Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora, deja 23 personas sin vida

El estallido ocurrió poco después de las 15:09 horas. Entre las personas que fallecieron hay seis menores.

Según los reportes, las llamas se propagaron por el negocio y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado afuera, el cual se incendió.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja, confirmó que 23 personas perdieron la vida (12 mujeres, cinco hombres, cuatro niñas y dos niños).

Las personas que resultaron heridas presentan quemaduras graves o problemas derivados por inhalación de humo.

“Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, apuntó el titular de la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El jefe del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, explicó que una vez controlado el incendio, autoridades ministeriales iniciaron con el levantamiento de evidencias y el retiro de los cuerpos.

“Es un incendio de un establecimiento comercial, tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento, lo cual nos llevó un tiempo importante ya que había muchas personas en el interior”, detalló en una breve entrevista con medios locales

El gobernador Alfonso Durazo instruyó a las instituciones estatales a brindar atención inmediata a las víctimas y abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo.



El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, indicó que ya se trabaja en la atención por parte de personal del municipio y ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos y bailes que se iban a realizar en el centro de esa ciudad, se cancelaran por respeto.