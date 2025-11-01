Publicidad

Estados

Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora, deja 23 personas sin vida

Autoridades de Sonora cancelaron todas las festividades por el Día de Muertos programadas para el 1 de noviembre, en solidaridad con los familiares de las víctimas.
dom 02 noviembre 2025 11:54 AM
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría murió por inhalación de gases tóxicos. (Especial )

Al menos 23 personas fallecieron y decenas resultaron gravemente heridas por la explosión en una tienda Waldo’s, en el centro de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría murió por inhalación de gases tóxicos.

El estallido ocurrió poco después de las 15:09 horas. Entre las personas que fallecieron hay seis menores.

Según los reportes, las llamas se propagaron por el negocio y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado afuera, el cual se incendió.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja, confirmó que 23 personas perdieron la vida (12 mujeres, cinco hombres, cuatro niñas y dos niños).

Las personas que resultaron heridas presentan quemaduras graves o problemas derivados por inhalación de humo.

“Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, apuntó el titular de la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El jefe del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, explicó que una vez controlado el incendio, autoridades ministeriales iniciaron con el levantamiento de evidencias y el retiro de los cuerpos.

“Es un incendio de un establecimiento comercial, tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento, lo cual nos llevó un tiempo importante ya que había muchas personas en el interior”, detalló en una breve entrevista con medios locales

El gobernador Alfonso Durazo instruyó a las instituciones estatales a brindar atención inmediata a las víctimas y abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, indicó que ya se trabaja en la atención por parte de personal del municipio y ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos y bailes que se iban a realizar en el centro de esa ciudad, se cancelaran por respeto.

Waldo’s lamenta muertes en tienda

La tienda se pronunció sobre la explosión y lamentó lo ocurrido en una de sus tiendas.

Además, se pusieron a disposición de las autoridades locales para las investigaciones correspondientes.

"En Waldo’s, lamentamos profundamente lo ocurrido en una de nuestras tiendas en Hermosillo, que ha resultado en la pérdida de vidas humanas y personas heridas.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Nuestro equipo está trabajando para brindarles el apoyo necesario en estas circunstancias", apuntó.

La empresa aseveró que las causas ya son investigadas por las autoridades locales: “Nosotros colaboraremos de manera transparente y responsables en los que se requiera”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descarta hasta este momento que la explosión de Hermosillo se haya tratado de un atentado relacionado con hechos de violencia.

La presidenta, Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y personas heridas por los hechos de Hermosillo, Sonora.

Además de que el gobierno de México solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a coordinar el apoyo institucional al gobierno de Sonora para atender ese hecho.

