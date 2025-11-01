Sobrino de Hipólito Mora es asesinado en La Ruana, Michoacán

El asesinato de Alejandro Torres ocurre luego de que apenas hace tres días, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión el Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán y productores de limón, esto tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en el estado.

Este nuevo hecho se suma a otros ocurridos en la familia Mora Chávez, una de las más reconocidas en la historia reciente de los movimientos de autodefensa en Michoacán.

¿Quién era Hipólito Mora?

Dueño de hectáreas en el municipio de Buenavista, en febrero de 2013, Hipólito Mora declaró la guerra a los integrantes de “Los Caballeros Templarios”, cuyos principales líderes eran los narcotraficantes Nazario Moreno “El Chayo”, Jesús Méndez “El Chango Méndez”, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique Plancarte “El Kike” y Dionisio Loya “El Tío”.

Las autodefensas fundadas por el líder civil causaron polémica durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se incrementaron los homicidios que iniciaron en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) durante la llamada "guerra contra el narcotráfico".

Bajo su liderazgo, los pobladores de Michoacán, uno de los estados con mayor presencia del narcotráfico, tomaron las armas para defender sus pueblos y cultivos. Y lo lograron. Durante mucho tiempo, los cárteles no pudieron ingresar a territorios de Buenavista, Tepalcatepec y Apatzingán.

Hasta este 1 de noviembre, tres integrantes de la familia Mora, han sido asesinados en Michoacán: uno de ellos, fue Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora Durante su vida, Mora recibió varias invitaciones para participar en la política.

En 2015 aceptó la nominación de Movimiento Ciudadano para contender por el cargo de diputado federal del Distrito XII, correspondiente a Apatzingán. Entonces, vestido con sombrero vaquero y chaleco antibalas, el productor de limones hizo campaña, pero no logró llegar a la Cámara.

En 2020, el Partido Encuentro Social lo eligió para contender por la gubernatura en el año siguiente, cuando Morena se adjudicó el triunfo con Alfredo Ramírez Bedolla. Presuntos sicarios mexicanos asesinaron este a Hipólito Mora en junio de 202