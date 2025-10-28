Gabinete de seguridad se traslada a Apatzingán tras asesinato de líder limonero

Se fortalecerá la inteligencia contra extorsión

En la reunión entre el gabinete de seguridad y el gobierno de Michoacán se acordó fortalecer la inteligencia en contra de la extorsión.

“Durante el encuentro realizado en el municipio de Apatzingán participaron representantes de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública estatales con los cuales se acordó reforzar las labores de investigación e inteligencia, desplegar agentes de investigación e inteligencia especializados, a fin de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a este sector”, dice el comunicado de la SSP.

Desde julio pasado el gobierno federal implementa una estrategia en contra de la extorsión, un delito que con el gobierno de López Obrador marcó nuevas cifras récord.

En el último año se detuvo a 303 personas en Michoacán, algunos de ellos generadores de violencia relacionados con el cobro de cuotas y extorsiones, en distintas regiones del estado.

“Como resultado se ha detenido a 303 personas, se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina, 271 kilos de marihuana, 429 armas de fuego, más de 2,000 cargadores para diferentes calibres, 76,441 cartuchos útiles, 2,706 artefactos explosivos improvisados, así como 248 vehículos, 15 de ellos con blindaje de agencia y artesanal y más de 300,000 pesos en efectivo”, informó la SSP.