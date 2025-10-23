Chapula, la comunidad de Hidalgo que ya no podrá ser habitada tras las fuertes lluvias

Ubicada entre montes y a la orilla de un río, Chapula se asentaba en una zona altamente vulnerable, donde la mayoría de las viviendas se construyeron sobre la ribera, el área más golpeada por la corriente.

Hasta este jueves, el poblado luce vacío: sus habitantes fueron evacuados, luego de que sus casas quedaran destruidas o arrasadas por las corrientes.

En la operación de rescate, autoridades estatales y el Ejército Mexicano utilizaron helicópteros para trasladar a las personas y también a sus animales domésticos, con el fin de evitar más pérdidas.

El gobernador Menchaca reconoció que la recuperación será lenta y compleja, pues la magnitud de los daños rebasó la capacidad de respuesta local.

“Hay comunidades que ya no van a poder estar; ya está evacuado totalmente Chapula, en Tianguistengo. Eran 144 pobladores, hasta dos perros se llevaron en helicóptero, pero ya no hay gente en la comunidad, porque se construyó en lo más planito, que es la ribera del río. Les llegó el agua y se lo llevó todo. Ya no hay casas”, declaró el mandatario durante un recorrido por Nicolás Flores.

Menchaca informó además que, de ser necesario, el gobierno estatal adquirirá predios para reubicar a las familias afectadas. Agregó que también existen terrenos donados con fines públicos que pueden destinarse ahora a la reconstrucción de viviendas.

En tanto, el presidente municipal de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, explicó este jueves en entrevista con Radio Fórmula que de las 54 comunidades y ocho barrios que conforman el municipio, tres quedaron completamente devastadas: Chapula, Tlacololula y El Hormiguero.