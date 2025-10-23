Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Chapula, la comunidad de Hidalgo que ya no podrá ser habitada tras las lluvias

Las intensas precipitaciones borraron del mapa a varias localidades de Hidalgo; Chapula, en Tianguistengo, fue una de las más afectadas.
jue 23 octubre 2025 05:02 PM
Chapula, la comunidad de Hidalgo que ya no podrá ser habitada tras las fuertes lluvias
La comunidad de Chapula, ubicada en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, fue una de las afectadas tras en paso del huracán Priscila. (Foto: Facebook/ @MiguelMorenoZamora)

Chapula, una pequeña localidad del municipio de Tianguistengo, Hidalgo, quedó inhabitable tras el desbordamiento de ríos y deslaves ocasionados por las lluvias torrenciales que azotaron el estado hace unas semanas.

El lunes 20 de octubre, el gobernador Julio Menchaca Salazar confirmó que varias comunidades de Hidalgo desaparecieron por completo, entre ellas Chapula, la cual fue devastada por el agua y los deslaves en la zona montañosa del municipio.

Publicidad

Ubicada entre montes y a la orilla de un río, Chapula se asentaba en una zona altamente vulnerable, donde la mayoría de las viviendas se construyeron sobre la ribera, el área más golpeada por la corriente.

Hasta este jueves, el poblado luce vacío: sus habitantes fueron evacuados, luego de que sus casas quedaran destruidas o arrasadas por las corrientes.

En la operación de rescate, autoridades estatales y el Ejército Mexicano utilizaron helicópteros para trasladar a las personas y también a sus animales domésticos, con el fin de evitar más pérdidas.

Lee más:

maestros veracruz inundaciones
Estados

"Estamos agotados": maestra rescatada en Veracruz pide ayuda para sus compañeros

El gobernador Menchaca reconoció que la recuperación será lenta y compleja, pues la magnitud de los daños rebasó la capacidad de respuesta local.

“Hay comunidades que ya no van a poder estar; ya está evacuado totalmente Chapula, en Tianguistengo. Eran 144 pobladores, hasta dos perros se llevaron en helicóptero, pero ya no hay gente en la comunidad, porque se construyó en lo más planito, que es la ribera del río. Les llegó el agua y se lo llevó todo. Ya no hay casas”, declaró el mandatario durante un recorrido por Nicolás Flores.

Menchaca informó además que, de ser necesario, el gobierno estatal adquirirá predios para reubicar a las familias afectadas. Agregó que también existen terrenos donados con fines públicos que pueden destinarse ahora a la reconstrucción de viviendas.

En tanto, el presidente municipal de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, explicó este jueves en entrevista con Radio Fórmula que de las 54 comunidades y ocho barrios que conforman el municipio, tres quedaron completamente devastadas: Chapula, Tlacololula y El Hormiguero.

Publicidad

“Es una situación compleja, crítica, pero juntos (pueblo y gobierno) vamos a salir adelante”, dijo el alcalde, quien detalló que Chapula ya no podrá ser habitada debido a que el río la “cobijó” entre la montaña y el cauce, destruyendo casi todas las viviendas.

Rodríguez Villegas confirmó además que seis personas fallecieron y ocho permanecen desaparecidas, mientras que varias comunidades siguen incomunicadas por el colapso de seis puentes y caminos que conectaban al municipio.

“Se fueron todos los puentes; el agua se los llevó. Fue algo que no había pasado en años”, relató.

El edil explicó que las lluvias más intensas ocurrieron entre las 10 de la noche y las 12 de la madrugada, que provocaron el desbordamiento de los ríos que atraviesan Tianguistengo.

“Fue una situación repentina, un desastre natural que cobijó a las comunidades. No hubo tiempo para evacuar por completo; el agua llegó con una fuerza impresionante”, narró.

Te puede interesar:

lluvias-muertos-ayuda.jpeg
presidencia

Protección Civil: por vía aérea o terrestre llega ayuda a todas las comunidades afectadas

Chapula fue evacuada completamente por aire, mientras que en Tlacololula parte de la población fue trasladada con apoyo de maquinaria pesada y helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El municipio, con alrededor de 16,000 habitantes, mantiene un puente aéreo con más de 40 vuelos diarios para llevar despensas, medicamentos y trasladar enfermos.

Rodríguez Villegas aseguró que ya se trabaja en la reubicación de Chapula y que el censo de viviendas afectadas lo realiza personal del Bienestar.

“Lo importante es que la gente esté a salvo y podamos reconstruir la vida juntos”, expresó.

Pascual, el héroe de Chapula

En medio de la tragedia que borró del mapa a Chapula, una historia de solidaridad se viralizó en redes sociales. Pascual García Guerrero, campesino y habitante de la comunidad, tomó la decisión desesperada pero heroica de vender su camioneta para rentar un helicóptero y rescatar a sus vecinos atrapados.

“Conseguimos a un amigo y un piloto y gracias a Dios pudimos sacar a la gente. Yo mismo me subí al helicóptero desde Pachuca para llegar a Chapula y empezar a sacarlos”, relató Pascual en entrevista.

La acción, realizada el 17 de octubre con apoyo de migrantes hidalguenses radicados en Estados Unidos, permitió evacuar a decenas de personas, incluso antes de que las autoridades de Hidalgo lograran restablecer el acceso aéreo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chapula tenía 379 habitantes y 123 viviendas, de las cuales 104 estaban habitadas antes del desastre. Hoy, ninguna podrá volver a ocuparse.

Tianguistengo y San Bartolo Tutotepec son, de acuerdo con el gobierno federal, los municipios con más comunidades afectadas en Hidalgo: 15 en cada uno. Mientras tanto, Hidalgo es el segundo estado con más personas fallecidas; van 22 hasta ahora y nueve que aún no son localizadas.

Publicidad

Tags

Hidalgo Lluvias Inundaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad