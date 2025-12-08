El exgobernador César Duarte es detenido por operaciones con recursos ilícitos

César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se cumplimiento la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Publicidad
Duarte es señalado por su probable intervención, como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero.
La FGR dijo que el exgobernador pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.
La autoridad recordó que Duarte Jáquez ya había enfrentado a la justicia después de ser detenido en Florida, Estados Unidos, y extraditado a México por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
En el año 2024, el exgobernador quedó en libertad, pero enfrentó en arraigo domiciliario los delitos que se le imputaban luego de que la jueza de control del Poder Judicial estatal, Hortensia García Rodríguez, dejó sin efecto el encarcelamiento.
Este año el exgobernador causó polémica luego de que se revelara que al interior de un rancho propiedad suya se construyó una presa, cuatro represas y un pozo.
Por lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de uso ilegal de alrededor de 700 mil metros cúbicos (m3) de agua.
César Duarte fue gobernador de Chihuahua entre el año 2010 y el 2016. Tiene 62 años de edad.
En su momento, Enrique Peña Nieto ubicó a Duarte como uno de los integrantes de la renovada generación priista, de la que varios representantes terminaron en la cárcel.