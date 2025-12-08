El exgobernador César Duarte es detenido por operaciones con recursos ilícitos

Duarte es señalado por su probable intervención, como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero.

La FGR dijo que el exgobernador pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Bajo las siglas del PRI, César Duarte gobernó Chihuahua en el sexenio de 2010 a 2016. (Cuartoscuro)

La autoridad recordó que Duarte Jáquez ya había enfrentado a la justicia después de ser detenido en Florida, Estados Unidos, y extraditado a México por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

En el año 2024, el exgobernador quedó en libertad, pero enfrentó en arraigo domiciliario los delitos que se le imputaban luego de que la jueza de control del Poder Judicial estatal, Hortensia García Rodríguez, dejó sin efecto el encarcelamiento.

Este año el exgobernador causó polémica luego de que se revelara que al interior de un rancho propiedad suya se construyó una presa, cuatro represas y un pozo.

Por lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de uso ilegal de alrededor de 700 mil metros cúbicos (m3) de agua.

César Duarte fue gobernador de Chihuahua entre el año 2010 y el 2016. Tiene 62 años de edad.

En su momento, Enrique Peña Nieto ubicó a Duarte como uno de los integrantes de la renovada generación priista, de la que varios representantes terminaron en la cárcel.