Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Protección Civil: por vía aérea o terrestre llega ayuda a todas las comunidades afectadas

La cifra de muertos por las lluvias pasó de 78 a 79; la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Puebla y Veracruz para supervisar labores de limpieza.
jue 23 octubre 2025 09:16 AM
lluvias-muertos-ayuda.jpeg
La presidenta viajará este jueves a Puebla y Veracruz para supervisar cómo avanza la limpieza de las zonas afectadas y la entrega de apoyos a los damnificados. (Foto: Presidencia de México.)

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que la ayuda y alimentos para las personas damnificadas ya llegó a todos los municipios afectados pues, por aire o tierra, se logró ingresar a todas las comunidades de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.

“Es muy importante mencionar que el día de ayer ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades que en su momento se vieron afectadas por sus caminos, por los accesos, que no era posible llegar. Hemos llegado a la totalidad de las localidades por vía aérea o terrestre y hemos acercado a la población afectada alimentos, agua y servicios de salud”, informó.

Publicidad

De acuerdo con el micrositio que activó el gobierno federal la cifra de personas que murieron a causa de las lluvias pasó de 78 a 79. El número de personas desaparecidas es de 19.

La coordinadora de Protección Civil explicó que también se logró restablecer casi el 100% del servicio de salud, salvo en Veracruz e Hidalgo, el avance se reporta en 99.9% y 99.1%, respectivamente.

En cuanto a las escuelas, destacó, de los 1,351 planteles que resultaron afectados, 72.4% ya fueron atendidos.

A dos semanas de que se registraran lluvias por la perturbación tropical 90-E, fueron censadas 89,897 viviendas y se entregaron 273,448 despensas. Además, informó, se aplicaron 252,111 vacunas.

Te recomendamos:

78-muertes-damnificados.jpeg
presidencia

Cifra de muertos por lluvias sube a 78; inicia entrega de apoyos a damnificados

Sheinbaum supervisará labores de limpieza en Veracruz y Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará este jueves a Veracruz y Puebla para supervisar las labores de limpieza en los municipios que resultaron afectados por las lluvias y en los que ya se comenzó con la entrega de apoyos económicos.

“Terminando la conferencia vamos a ir, bueno, me voy trasladar de nuevo a Veracruz y después vamos a Puebla. Vamos a revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos ayer”, indicó.

Recordó que en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya se entregan apoyos, pero para Hidalgo será hasta el próximo domingo.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Lluvias

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad