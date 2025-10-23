Protección Civil: por vía aérea o terrestre llega ayuda a todas las comunidades afectadas

De acuerdo con el micrositio que activó el gobierno federal la cifra de personas que murieron a causa de las lluvias pasó de 78 a 79. El número de personas desaparecidas es de 19.

La coordinadora de Protección Civil explicó que también se logró restablecer casi el 100% del servicio de salud, salvo en Veracruz e Hidalgo, el avance se reporta en 99.9% y 99.1%, respectivamente.

En cuanto a las escuelas, destacó, de los 1,351 planteles que resultaron afectados, 72.4% ya fueron atendidos.

A dos semanas de que se registraran lluvias por la perturbación tropical 90-E, fueron censadas 89,897 viviendas y se entregaron 273,448 despensas. Además, informó, se aplicaron 252,111 vacunas.

Sheinbaum supervisará labores de limpieza en Veracruz y Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará este jueves a Veracruz y Puebla para supervisar las labores de limpieza en los municipios que resultaron afectados por las lluvias y en los que ya se comenzó con la entrega de apoyos económicos.

“Terminando la conferencia vamos a ir, bueno, me voy trasladar de nuevo a Veracruz y después vamos a Puebla. Vamos a revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos ayer”, indicó.

Recordó que en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya se entregan apoyos, pero para Hidalgo será hasta el próximo domingo.