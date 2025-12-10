Publicidad

Estados

Delegado del PT en Apatzingán, Michoacán, es hallado muerto

El petista estaba desaparecido desde el 5 de noviembre. La última vez que lo vieron con vida fue en Morelia, capital de Michoacán.
mié 10 diciembre 2025 03:39 PM
pt-aptzingan.jpg
Compañeros del petista lamentaron los hechos y exigieron justicia. (Foto: Especial )

Agustín Solorio, exdiputado local perredista y delegado político del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, fue hallado muerto.

El Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, aliado de Morena, confirmó el deceso y exigió que autoridades esclarezcan el caso.

"El Partido del Trabajo en Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán'', escribió en redes sociales.

''Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social", agregó.

597804744_1435192141500581_956658717590596981_n.jpg

El petista estaba desaparecido desde el 5 de noviembre. La última vez que lo vieron con vida fue en Morelia, capital de Michoacán.

A casi un mes del lanzamiento del Plan Michoacán, la violencia no cede en la entidad que se ubica como la séptima más insegura del país.

Alrededor de 60 homicidios dolosos, narcobloqueos y la explosión de una bomba son algunos de los episodios que se registraron en el último mes en la entidad en la que se reforzó la estrategia de seguridad.

