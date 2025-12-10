Delegado del PT en Apatzingán, Michoacán, es hallado muerto

"El Partido del Trabajo en Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán'', escribió en redes sociales.

''Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social", agregó.

El petista estaba desaparecido desde el 5 de noviembre. La última vez que lo vieron con vida fue en Morelia, capital de Michoacán.

A casi un mes del lanzamiento del Plan Michoacán, la violencia no cede en la entidad que se ubica como la séptima más insegura del país.

Alrededor de 60 homicidios dolosos, narcobloqueos y la explosión de una bomba son algunos de los episodios que se registraron en el último mes en la entidad en la que se reforzó la estrategia de seguridad.