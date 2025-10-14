Policía de Tabasco detiene a objetivo prioritario de "La Barredora"

Fueron por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, cuando circulaban sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, en el municipio de Centla.

"En recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla, se logró la detención de Humberto "N" de 46 años, alias "Beto Coca" y Luisa Irasema “N” alias “La Señora”, de 44 años", informó la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

"A los detenidos se les aseguró bolsitas transparentes que en su interior contenían hierba seca color verde con características similares a la marihuana y un vehículo Volkswagen Teramont de color gris".

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Según las investigaciones, Torres Camacho es uno de los principales generadores de violencia en Tabasco; también está vinculado con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

En 2023, su nombre apareció en una narcomanta dejada en Cárdenas, con mensajes dirigidos a células rivales de "La Barredora".

"La Señora", también conocida como "La Doña", participaba en las operaciones financieras y logísticas de la organización, así como en la compra de vehículos y propiedades.

En los últimos meses, el gobierno federal reforzó las acciones contra "La Barredora", sobre todo después de que los gobiernos federal y estatal ventilaron que el líder de esa organización era Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco actualmente preso en un penal federal.