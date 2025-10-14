Publicidad

Policía de Tabasco detiene a objetivo prioritario de "La Barredora"

Humberto Torres Camacho, alias "Beto Coca", es identificado como operador financiero y jefe de plaza de la organización criminal en la región de La Chontalpa.
mar 14 octubre 2025 04:25 PM
Humberto Torres Camacho, "Beto Coca", y Luisa Irasema Pérez López, "La Señora", fueron detenidos en Centla; están acusados de delitos contra la salud. (Fotos: SSPC de Tabasco)

La Policía de Tabasco detuvo a Humberto Torres Camacho, alias "Beto Coca", identificado por las autoridades como operador financiero y jefe de plaza de "La Barredora" en la región de La Chontalpa.

Junto con "Beto Coca" también fue asegurada su pareja sentimental, Luisa Irasema Pérez López, alias "La Señora", considerada enlace financiero de la organización criminal.

Ambos eran considerados "objetivos prioritarios" del autoridades estatales y federales de seguridad.

Fueron por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, cuando circulaban sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, en el municipio de Centla.

"En recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla, se logró la detención de Humberto "N" de 46 años, alias "Beto Coca" y Luisa Irasema “N” alias “La Señora”, de 44 años", informó la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

"A los detenidos se les aseguró bolsitas transparentes que en su interior contenían hierba seca color verde con características similares a la marihuana y un vehículo Volkswagen Teramont de color gris".

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Según las investigaciones, Torres Camacho es uno de los principales generadores de violencia en Tabasco; también está vinculado con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.

En 2023, su nombre apareció en una narcomanta dejada en Cárdenas, con mensajes dirigidos a células rivales de "La Barredora".

"La Señora", también conocida como "La Doña", participaba en las operaciones financieras y logísticas de la organización, así como en la compra de vehículos y propiedades.

En los últimos meses, el gobierno federal reforzó las acciones contra "La Barredora", sobre todo después de que los gobiernos federal y estatal ventilaron que el líder de esa organización era Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco actualmente preso en un penal federal.

