Estados

Autoridades detienen a "El Coyote", otro líder de ''La Barredora''

vie 03 octubre 2025 05:20 PM
lider-barredora.jpg
Autoridades localizaron al hombre en la capital de Tabasco. (Fotos: SSC)

Guadalupe Luna Hernández, "El Coyote", acusado de ser otra cabecilla del grupo criminal ''La Barredora'', fue detenido en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con autoridades, agentes federales realizaban recorridos de vigilancia y le marcaron el alto al hombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al revisar la unidad, los uniformados hallaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina.

Después de ser capturado, se le informaron sus derechos y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

A ''El Coyote'' se le identifica como líder de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la región, brazo de ''La Barredora'', y cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

En las últimas semanas, autoridades federales han capturado a varios líderes de ''La Barredora'', grupo criminal que se originó como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las detenciones destaca la de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y señalado como el principal líder de la organización.

En los últimos años, Tabasco sufrió un incremento en los delitos de alto impacto. ''La Barredora'' es señalada como responsable de eso.

Tags

Tabasco Violencia

