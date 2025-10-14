Presuntos miembros del Cártel Jalisco reparten despensas en Veracruz

"De parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación", dijo uno de los hombres mientras sus compañeros bajaron de una camioneta las despensas.

🔴 En #Veracruz, tras las fuertes lluvias, circulan videos donde presuntos integrantes del CJNG reparten despensas en Tihuatlán.



"De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación", exclamaron. pic.twitter.com/qCx0siKYJ9 — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante la conferencia mañanera sobre el reparto de despensas por parte de miembros del crimen organizado. "Evidentemente no está bien eso", dijo.

La mandataria señaló que el Gobierno federal trabaja para que despensas lleguen lo más pronto posible a las regiones afectadas por las inundaciones.

No es la primera vez que integrantes del Cártel Jalisco reparten alimentos entre personas que perdieron sus patrimonios ante un desastre natural.

El grupo criminal dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes se ha caracterizado por llevar regalos a pobladores también en fechas de celebración, como Navidad, Día de Reyes, Día de las Madres, entre otros.

Las torrenciales lluvias que azotaron a México la semana pasada han dejado decenas de personas fallecidas y desparecidas.

Comunidades enteras se quedaron incomunicadas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La autoridades federales han dicho que una combinación de fenómenos meteorológicos generaron las torrenciales precipitaciones, que llegaron además cuando los cauces de los ríos estaban más elevados por lluvias previas y cuando los suelos y montañas estaban saturados, lo que contribuyó a las inundaciones y derrumbes.

Sheinbaum se comprometió a ayudar a los familiares de los fallecidos, a quienes perdieron sus viviendas y a quienes perdieron cosechas y ganado.

Dijo que cálculos muy preliminares apuntan a que 100,000 viviendas fueron afectadas, pero que aún se requiere termina el censo.