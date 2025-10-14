Colima: Expresidenta municipal de Cuauhtémoc es asesinada; PRI exige justicia

Mejía Martínez formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dirigía el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima.

La gobernadora Indira Vizcaíno condenó el crimen y señaló que han iniciado las investigaciones para dar con los responsables.

"Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada'', dijo.

''Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho", agregó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima notificó que ya abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género para indagar el crimen.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, exigió justicia para su compañera de partido.

''Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y presidenta Estatal del ONMPRI'', dijo.

''Gaby fue una mujer valiente, entregada al servicio del pueblo. No sólo lideró: caminó, escuchó, gestionó, resolvió. Siempre de frente y sin miedo. Este crimen no puede quedar impune'', agregó.

''Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia'', señaló.