Dónde están los centros de acopio para damnificados por inundaciones en México

La Cruz Roja Mexicana tiene el siguiente número de cuenta: 0404040406 de la institución de BBVA para los apoyos en efectivo.

¿En dónde hay centros de acopio?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene las siguientes sedes:

Estadio Olímpico Universitario, ubicado en avenida Insurgentes Sur sin número, colonia Ciudad Universitaria, a partir del lunes 13 de octubre en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

"Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí", informó el Senado de la República .

FES Aragón UNAM

Ubicada sobre avenida Universidad Nacional, colonia Bosques de Aragón, municipio Nezahualcóyotl.

Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa.

La Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llama los trabajadores de la educación a llevar artículos no perecederos, artículos de higiene personal y enseres de limpieza a las siguientes sedes:

Nezahualcóyotl, 4 avenida sin número, colonia Estado de México.

Tecámac: Rancho la Estrella, Sierra Hermosa, Ojo de Agua.

Cuautitlán Izcalli, Jacarandas Manzana 016, San Isidro, 54730, Cuautitlán Izcalli.

Chalco: Manzana 017, Dario Martínez Primera Sección 56619, Valle de Chalco Solidaridad.

Ecatepec: Cañada 5, Santa Agueda, Ecatepec de Morelos.

Naucalpan: Convento S. Diego 52, Hab Jardines de Santa Mónica 54050, Tlalnepantla.

Los horarios de las oficinas regionales serán de 09:00 a 20:00 horas.

Sedes del IPN

En todos los centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como en Zacatenco y el Casco de Santo Tomás. Los horarios son de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Edificio de la SIIS, ubicada en avenida Juan de Dios Bátiz S/N, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Oficinas de DIET, Casco de Santo Tomás, ubicado en Manuel Carpio S/N, esquina avenida de los Maestros, Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Centros de acopio Edomex

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, informó sobre los puntos donde se recibe ayuda para las personas afectadas en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, ubicado en avenida Lerdo número 300, colonia Centro.

Oficinas de Protección Civil - Centro Regional Naucalpan. Ubicado en Juan Escutia S/N, entre Lucas Alamán y Francisco González Bocanegra, colonia Darío Martínez.

Oficinas de Protección Civil - Centro Regional Valle de Chalco. Ubicado en Parque de Orizaba número 7, colonia El Parque Naucalpan.