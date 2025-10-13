Los damnificados por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro necesitan artículos e insumos de limpieza para sus viviendas afectadas y poder alimentarse. Es por ello que autoridades estatales, municipales, universidades, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general ya se organizaron para llevar donaciones a centros de acopio.
Dónde están los centros de acopio para damnificados por inundaciones en México
La Cruz Roja Mexicana tiene el siguiente número de cuenta: 0404040406 de la institución de BBVA para los apoyos en efectivo.
¿En dónde hay centros de acopio?
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene las siguientes sedes:
Estadio Olímpico Universitario, ubicado en avenida Insurgentes Sur sin número, colonia Ciudad Universitaria, a partir del lunes 13 de octubre en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
"Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí", informó el Senado de la República .
FES Aragón UNAM
Ubicada sobre avenida Universidad Nacional, colonia Bosques de Aragón, municipio Nezahualcóyotl.
Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa.
La Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llama los trabajadores de la educación a llevar artículos no perecederos, artículos de higiene personal y enseres de limpieza a las siguientes sedes:
Nezahualcóyotl, 4 avenida sin número, colonia Estado de México.
Tecámac: Rancho la Estrella, Sierra Hermosa, Ojo de Agua.
Cuautitlán Izcalli, Jacarandas Manzana 016, San Isidro, 54730, Cuautitlán Izcalli.
Chalco: Manzana 017, Dario Martínez Primera Sección 56619, Valle de Chalco Solidaridad.
Ecatepec: Cañada 5, Santa Agueda, Ecatepec de Morelos.
Naucalpan: Convento S. Diego 52, Hab Jardines de Santa Mónica 54050, Tlalnepantla.
Los horarios de las oficinas regionales serán de 09:00 a 20:00 horas.
Sedes del IPN
En todos los centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como en Zacatenco y el Casco de Santo Tomás. Los horarios son de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.
Edificio de la SIIS, ubicada en avenida Juan de Dios Bátiz S/N, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.
Oficinas de DIET, Casco de Santo Tomás, ubicado en Manuel Carpio S/N, esquina avenida de los Maestros, Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
Centros de acopio Edomex
La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, informó sobre los puntos donde se recibe ayuda para las personas afectadas en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, ubicado en avenida Lerdo número 300, colonia Centro.
Oficinas de Protección Civil - Centro Regional Naucalpan. Ubicado en Juan Escutia S/N, entre Lucas Alamán y Francisco González Bocanegra, colonia Darío Martínez.
Oficinas de Protección Civil - Centro Regional Valle de Chalco. Ubicado en Parque de Orizaba número 7, colonia El Parque Naucalpan.
¿Qué necesitan los damnificados?
En las sedes regionales del SNTE se recibirán :
Atún, sardinas, chiles, frijol, lentejas, arroz, galletas, agua embotellada, aceite, desechables y mayonesa.
Higiene personal: jabón líquido en polvo y barra, shampoo, desodorantes, rastrillos, toallas húmedas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, gel antibacterial, algodón, y alcohol.
Productos y enseres de limpieza: cubetas, jergas, cloro, palas, picos, escobas, repelentes para mosquitos.
En las sedes de la UNAM se recomienda aportar lo siguiente:
FES Aragón: Agua embotellada
Alimentos enlatados
Artículos de higiene personal y de baño
Ropa para bebé (recién lavada o nueva).
Insumos para primeros auxilios
Herramientas de mano (en buen estado).
En el Senado de la Repíblica se recibe lo siguiente en el horario.
Agua embotellada, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, leche en polvo o ultrapasteurizada, fórmula para bebés, galletas y cereales.
También papel higiénico, jabón, pasta dental y cepillos de dientes, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, gel antibacterial, toallas húmedas; cloro, jabón en polvo, escobas y trapeadores, cubetas, bolsas de basura, guantes de hule; botiquín de primeros auxilios, alcohol, gasas y vendas, medicamentos básicos como analgésicos, antiinflamatorios, repelente de insectos y suero oral.