"A nadie dejaremos desamparado", dice Sheinbaum a los afectados por las lluvias

Mientras se atiende la emergencia, los gobiernos federal y municipal también implementan medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond, que impactará en el Pacífico y tocará tierra en Baja California Sur.

Posteriormente iniciarán los censos de damnificados para otorgar apoyos a la población, declaró Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

"A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido", afirmó.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Afectaciones por lluvias en 117 municipios

Sobre las 37 víctimas mortales de las fuertes lluvias, Protección Civil aseguró que las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido.

Hasta la mañana de este sábado, 117 municipios de cinco entidades federativas registraban las mayores afectaciones por las lluvias que dejó el huracán Priscila y la formación de la tormenta tropical Raymond.

En Veracruz se reportan 55 municipios con afectaciones, 16,000 viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.

"Se han rescatado 220 personas y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas", informó Protección Civil.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 130,819 usuarios afectados y un avance del 20.82% en la restitución del servicio eléctrico.

En San Luis Potosí hay 1,000 viviendas dañadas en cinco municipios con afectaciones. También ocurrieron 25 derrumbes; cuatro corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe de gran magnitud.