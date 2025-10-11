Publicidad

México

"A nadie dejaremos desamparado", dice Sheinbaum a los afectados por las lluvias

La presidenta alista una reunión al medio día para evaluar la atención por las lluvias que han dejado más de 30,000 viviendas dañadas y a más de 150,000 personas sin energía eléctrica.
sáb 11 octubre 2025 11:00 AM
Fallecidos por las lluvias en México
La imagen corresponde al 9 de octubre en donde elementos de la Guardia Nacional implementan el plan DN III E en ocho estados del país para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias registradas. (Foto: @GN_MEXICO)

Las intensas lluvias registradas en el país han dejado 37 personas fallecidas: cinco en Veracruz, una en Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Para evaluar la atención a la población damnificada, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión virtual con autoridades de los cinco estados con mayores afectaciones, incluyendo San Luis Potosí.

Mientras se atiende la emergencia, los gobiernos federal y municipal también implementan medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond, que impactará en el Pacífico y tocará tierra en Baja California Sur.

Posteriormente iniciarán los censos de damnificados para otorgar apoyos a la población, declaró Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

"A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido", afirmó.

Afectaciones por lluvias en 117 municipios

Sobre las 37 víctimas mortales de las fuertes lluvias, Protección Civil aseguró que las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido.

Hasta la mañana de este sábado, 117 municipios de cinco entidades federativas registraban las mayores afectaciones por las lluvias que dejó el huracán Priscila y la formación de la tormenta tropical Raymond.

En Veracruz se reportan 55 municipios con afectaciones, 16,000 viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.

"Se han rescatado 220 personas y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas", informó Protección Civil.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 130,819 usuarios afectados y un avance del 20.82% en la restitución del servicio eléctrico.

En San Luis Potosí hay 1,000 viviendas dañadas en cinco municipios con afectaciones. También ocurrieron 25 derrumbes; cuatro corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe de gran magnitud.

Al menos 1,000 personas de zonas de riesgo fueron evacuadas de manera preventiva y reciben atención y apoyo humanitario.

"Para la rehabilitación de caminos y accesos, se encuentran en operación 26 unidades de maquinaria pesada dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material, a fin de restablecer la conectividad entre comunidades", detalla el informe de Protección Civil.

En el estado de Querétaro hay siete municipios con afectaciones, 147 viviendas dañadas, cinco comunidades sin acceso temporal, cinco vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

Además, 4,512 personas quedaron sin energía eléctrica en cinco comunidades, donde se reporta un avance de 97.23% en la restitución del servicio.

En Puebla también se reportaron 16,000 viviendas dañadas. La cifra es preliminar porque continúa el proceso de verificación y cuantificación.

Aquí suman 37 municipios con afectaciones. Los daños alcanzaron a un hospital del IMSS y tres vías de comunicación. También provocaron 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

Alrededor de 26,442 personas quedaron sin luz eléctrica y el avance para restituir el servicio es de 14.48%.

Las autoridades habilitaron 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad, brindando atención y resguardo a las y los ciudadanos.

En el estado de Hidalgo se identificaron 13 municipios con afectaciones; 1,200 viviendas con daños, además de 308 escuelas, 59 centros de salud y 150 comunidades sin acceso.

Hay seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación con afectaciones y 190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

La CFE reportó 65,443 usuarios sin luz y un avance del 49.47% en la restitución del servicio eléctrico.

