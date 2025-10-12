Publicidad

Estados

Lluvias dejan aisladas a comunidades en cinco estados

Autoridades federales trabajan para despejar carreteras bloqueadas por deslaves y caída de árboles tras el paso de las lluvias torrenciales.
dom 12 octubre 2025 09:00 AM
Damnificados Huauchinango Inundaciones
Miles de personas perdieron sus patrimonios en las últimas horas, tras el paso de las lluvias tropicales. (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro )

Las lluvias tropicales provocaron que miles de personas quedaran incomunicadas en municipios de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

El paso de los fenómenos meteorológicos causó que puentes colapsaran y carreteras quedarán tapadas por deslaves y la caída de árboles.

Hasta la noche del sábado 11 de octubre, autoridades tenían el registro de más de un centenar de comunidades aisladas, además de la confirmación de más de cuatro decenas de personas muertas.

Agentes federales y estatales buscan a al menos 27 desaparecidos tras la crecida de ríos en las entidades citadas.

La Secretaría de Marina (Semar) activó este domingo el Plan Marina en su Fase de Auxilio para dar diferentes apoyos a la población, como limpieza en sus hogares, remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, entrega de despensas.

En Veracruz, en los municipios de Poza Rica y Álamo suman 577 personas auxiliadas, además los marinos despejaron accesos terrestres.

La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa con gobernadores la atención a los damnificados por las fuertes lluvias
México

Las víctimas mortales por las fuertes lluvias aumentan a 41

Vehículos de maquinaria pesada son utilizados para la remoción de escombros y lodo en calles, avenidas y domicilios.

En Huauchinango, Puebla, se han auxiliado a 124 personas más. También se reparten despensas a la población afectada.

En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se despejaron cuatro vías de comunicación y se removieron árboles que obstruían las vías de comunicación.

De igual forma, en Metztitlán, Hidalgo, se encuentran elementos navales para sumarse a los apoyos de limpieza de avenidas y calles principales de las comunidades que se encuentran incomunicadas.

Autoridades federales realizan recorridos terrestres que permiten identificar la disminución de niveles de la inundación.

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayer que nadie se quedará desamparado ante los desastres causados por las lluvias.

Lluvias

