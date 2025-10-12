Lluvias dejan aisladas a comunidades en cinco estados

Las lluvias tropicales provocaron que miles de personas quedaran incomunicadas en municipios de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

El paso de los fenómenos meteorológicos causó que puentes colapsaran y carreteras quedarán tapadas por deslaves y la caída de árboles.

Hasta la noche del sábado 11 de octubre, autoridades tenían el registro de más de un centenar de comunidades aisladas, además de la confirmación de más de cuatro decenas de personas muertas.

Agentes federales y estatales buscan a al menos 27 desaparecidos tras la crecida de ríos en las entidades citadas.