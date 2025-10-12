Lluvias dejan aisladas a comunidades en cinco estados

La Secretaría de Marina (Semar) activó este domingo el Plan Marina en su Fase de Auxilio para dar diferentes apoyos a la población, como limpieza en sus hogares, remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, entrega de despensas.
En Veracruz, en los municipios de Poza Rica y Álamo suman 577 personas auxiliadas, además los marinos despejaron accesos terrestres.
Vehículos de maquinaria pesada son utilizados para la remoción de escombros y lodo en calles, avenidas y domicilios.
En Huauchinango, Puebla, se han auxiliado a 124 personas más. También se reparten despensas a la población afectada.
En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se despejaron cuatro vías de comunicación y se removieron árboles que obstruían las vías de comunicación.
De igual forma, en Metztitlán, Hidalgo, se encuentran elementos navales para sumarse a los apoyos de limpieza de avenidas y calles principales de las comunidades que se encuentran incomunicadas.
Autoridades federales realizan recorridos terrestres que permiten identificar la disminución de niveles de la inundación.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayer que nadie se quedará desamparado ante los desastres causados por las lluvias.