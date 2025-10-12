Publicidad

Estados

Diseñador y activista son asesinados en Guanajuato

En ataques separados, el activista "Don Nico" y el diseñador Edgar Molina fueron asesinados esta semana en municipios de Guanajuato.
dom 12 octubre 2025 03:44 PM
Asesinan al diseñador Edgar Molina
Molina se encargó de diseñar ropa para la gobernadora de Guanajuato. (Foto: Especial )

Al menos dos crímenes de alto impacto sacudieron a Guanajuato durante este fin de semana. Un diseñador fue asesinado a tiros, mientras que un activista atacado mientras realizaba una denuncia en redes sociales, perdió la vida en un hospital.

José Guadalupe Casas, activista conocido como ''Don Nico'', fue agredido el martes 7 de octubre cuando mostraba un bache en una vía de Salvatierra. Falleció durante las primeas horas del sábado 11 de octubre.

Además, la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán, informó desde sus redes sociales el asesinato del diseñador Edgar Molina, quien fue atacado durante la noche del mismo sábado.

“Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca: el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina”, dijo desde su cuenta de Facebook.

En la grabación, la alcaldesa comentó que ya trabajan en conjunto con el gobierno de Guanajuato y la Fiscalía del estado para esclarecer este asesinato.

El diseñador se trasladaba en una camioneta gris en Moroleón cuando fue agredido a balazos. Se encontraba con una mujer, quien resultó herida por este ataque.

El pasado 15 de septiembre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la alcaldesa Alma Barragán usaron vestidos diseñados por Edgar Molina.

“Gracias a su creatividad y dedicación, este día tan importante estuvo acompañado del orgullo de llevar puesto el arte de nuestra gente. ¡Me encantó!”, escribió la gobernadora desde su cuenta de Facebook.

José Guadalupe Casas, quien fue agredido a balazos el pasado 7 de octubre, transmitía en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar baches en la comunidad de Urireo, Salvatierra.

El ataque por parte de hombres que iban en dos motos quedó grabado en la transmisión de “Don Nico”, como era conocido. Desde ese día fue ingresado a un hospital en Celaya, donde falleció.

''Don Nico'' recibió tres disparos: en la pelvis, el glúteo y la pierna, y dos de estos balazos tuvieron salida, por lo que tuvo cinco heridas.

José Guadalupe Casas era vendedor de helados, pero desde sus redes sociales constantemente hacía denuncias sociales que iban desde solicitudes de repavimentación, accidentes, mascotas extraviadas y hasta hablaba de posibles estafas.

