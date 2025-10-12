Diseñador y activista son asesinados en Guanajuato

“Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca: el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina”, dijo desde su cuenta de Facebook.

En la grabación, la alcaldesa comentó que ya trabajan en conjunto con el gobierno de Guanajuato y la Fiscalía del estado para esclarecer este asesinato.

El diseñador se trasladaba en una camioneta gris en Moroleón cuando fue agredido a balazos. Se encontraba con una mujer, quien resultó herida por este ataque.

El pasado 15 de septiembre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la alcaldesa Alma Barragán usaron vestidos diseñados por Edgar Molina.

“Gracias a su creatividad y dedicación, este día tan importante estuvo acompañado del orgullo de llevar puesto el arte de nuestra gente. ¡Me encantó!”, escribió la gobernadora desde su cuenta de Facebook.

José Guadalupe Casas, quien fue agredido a balazos el pasado 7 de octubre, transmitía en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar baches en la comunidad de Urireo, Salvatierra.

El ataque por parte de hombres que iban en dos motos quedó grabado en la transmisión de “Don Nico”, como era conocido. Desde ese día fue ingresado a un hospital en Celaya, donde falleció.

''Don Nico'' recibió tres disparos: en la pelvis, el glúteo y la pierna, y dos de estos balazos tuvieron salida, por lo que tuvo cinco heridas.

José Guadalupe Casas era vendedor de helados, pero desde sus redes sociales constantemente hacía denuncias sociales que iban desde solicitudes de repavimentación, accidentes, mascotas extraviadas y hasta hablaba de posibles estafas.