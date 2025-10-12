Publicidad

Estados

Lluvias torrenciales dejan 44 muertos en cuatro estados

Autoridades federales realizan operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en 139 municipios donde se registraron las mayores afectaciones.
dom 12 octubre 2025 10:47 AM
Miles de pobladores fueron sorprendidos por la crecida de ríos en varios estados. (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro )

El Gobierno de México confirmó la muerte de 44 personas por las lluvias torrenciales registradas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

La autoridad detalló que 18 de las víctimas estaban en Veracruz; nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro.

''El Gobierno de México expresa su solidaridad y acompañamiento integral a las familias afectadas, refrendando su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento'', dijo.

Las lluvias tropicales provocaron que miles de personas quedaran incomunicadas en municipios de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

El paso de los fenómenos meteorológicos causó que puentes colapsaran y carreteras quedarán tapadas por deslaves y la caída de árboles.

Agentes federales y estatales buscan a al menos 27 desaparecidos tras la crecida de ríos en las entidades citadas.

La Secretaría de Marina (Semar) activó este domingo el Plan Marina en su Fase de Auxilio para dar diferentes apoyos a la población, como limpieza en sus hogares, remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, entrega de despensas.

En Veracruz, en los municipios de Poza Rica y Álamo suman 577 personas auxiliadas, además los marinos despejaron accesos terrestres.

Vehículos de maquinaria pesada son utilizados para la remoción de escombros y lodo en calles, avenidas y domicilios.

En Huauchinango, Puebla, se han auxiliado a 124 personas más. También se reparten despensas a la población afectada.

En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se despejaron cuatro vías de comunicación y se removieron árboles que obstruían las vías de comunicación.

De igual forma, en Metztitlán, Hidalgo, se encuentran elementos navales para sumarse a los apoyos de limpieza de avenidas y calles principales de las comunidades que se encuentran incomunicadas.

Autoridades federales realizan recorridos terrestres que permiten identificar la disminución de niveles de la inundación.

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayer que nadie se quedará desamparado ante los desastres causados por las lluvias.

