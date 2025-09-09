¿Cuándo se formará el ciclón Mario?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema tiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 80% en siete días.
“Se prevé que podría evolucionar a un ciclón tropical a finales de esta semana”, indicó el organismo.
Posibles estados afectados
Debido a que el fenómeno avanzará frente a las costas mexicanas del Pacífico, estos podrían ser algunos de los estados afectados con fuertes lluvias, deslaves e inundaciones:
-Baja California
-Baja California Sur
-Sinaloa
-Nayarit
-Jalisco
-Colima
-Michoacán
-Guerrero
-Oaxaca
-Chiapas
¿Se convertirá en huracán?
Aún es pronto para determinar si Mario llegará a convertirse en huracán. Primero debe evolucionar a tormenta tropical, etapa que generará lluvias fuertes en la costa del Pacífico.
En México, la diferencia entre baja presión, tormenta tropical y huracán se explica por su intensidad y organización:
Baja presión: sistema desorganizado con menor presión que su entorno, que provoca lluvias ligeras a moderadas y rachas de viento ocasionales.
Tormenta tropical: vientos sostenidos de 63 a 118 km/h, lluvias fuertes y circulación definida; puede causar inundaciones y deslizamientos, sobre todo en zonas costeras y montañosas.
Huracán: vientos mayores a 119 km/h, lluvias torrenciales y un “ojo” bien definido; genera marejadas ciclónicas y daños graves a la infraestructura y la población.
En resumen, a mayor velocidad del viento y mayor organización del sistema, mayor es el riesgo.
Huracanes en el Pacífico durante 2025
El SMN estima que este año se formarán entre 16 y 20 tormentas o huracanes en el Pacífico, y entre 13 y 17 en el Atlántico. Hasta el último día de agosto, en el Pacífico se habían registrado 13 fenómenos, por lo que aún faltarían al menos tres del pronóstico mínimo o hasta siete del máximo.
Los fenómenos registrados en 2025 son:
-Alvin: Tormenta tropical
-Bárbara: Huracán categoría 1
-Cosme: Tormenta tropical
-Dalila: Tormenta tropical
-Erick: Huracán categoría 4
-Flossie: Huracán categoría 3
-Iona: Huracán categoría 3
-Keli: Tormenta tropical
-Gil: Huracán categoría 1
-Henriette: Huracán categoría 1
-Ivo: Tormenta tropical
-Juliette: Tormenta tropical
-Kiko: Tormenta tropical
-Lorena: Huracán categoría 1