El ciclón Mario se formará a finales de semana; revisa trayectoria y estados afectados

Aún se desconoce si Mario se convertirá en huracán, primero debe pasar a tormenta tropical, generando lluvias fuertes en la costa del Pacífico.
mar 09 septiembre 2025 03:07 PM
El ciclón Mario
El ciclón Mario podría formarse a finales de esta semana en el océano Pacífico, alerta el SMN.

El ciclón Mario podría formarse a finales de esta semana en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pidió a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a la evolución del fenómeno.

La baja presión que daría origen al ciclón se encontraba la mañana de este martes 9 de septiembre cerca del río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala, y continuará su avance paralelo a las costas mexicanas.

¿Cuándo se formará el ciclón Mario?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema tiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 80% en siete días.

“Se prevé que podría evolucionar a un ciclón tropical a finales de esta semana”, indicó el organismo.

Posibles estados afectados

Debido a que el fenómeno avanzará frente a las costas mexicanas del Pacífico, estos podrían ser algunos de los estados afectados con fuertes lluvias, deslaves e inundaciones:

-Baja California

-Baja California Sur

-Sinaloa

-Nayarit

-Jalisco

-Colima

-Michoacán

-Guerrero

-Oaxaca

-Chiapas

¿Se convertirá en huracán?

Aún es pronto para determinar si Mario llegará a convertirse en huracán. Primero debe evolucionar a tormenta tropical, etapa que generará lluvias fuertes en la costa del Pacífico.

En México, la diferencia entre baja presión, tormenta tropical y huracán se explica por su intensidad y organización:

Baja presión: sistema desorganizado con menor presión que su entorno, que provoca lluvias ligeras a moderadas y rachas de viento ocasionales.

Tormenta tropical: vientos sostenidos de 63 a 118 km/h, lluvias fuertes y circulación definida; puede causar inundaciones y deslizamientos, sobre todo en zonas costeras y montañosas.

Huracán: vientos mayores a 119 km/h, lluvias torrenciales y un “ojo” bien definido; genera marejadas ciclónicas y daños graves a la infraestructura y la población.

En resumen, a mayor velocidad del viento y mayor organización del sistema, mayor es el riesgo.

¿Septiembre tendrá lluvias más intensas que las de agosto 2025? Atención con la CDMX
CDMX

¿Septiembre tendrá lluvias más intensas que las de agosto? Atención con la CDMX

Huracanes en el Pacífico durante 2025

El SMN estima que este año se formarán entre 16 y 20 tormentas o huracanes en el Pacífico, y entre 13 y 17 en el Atlántico. Hasta el último día de agosto, en el Pacífico se habían registrado 13 fenómenos, por lo que aún faltarían al menos tres del pronóstico mínimo o hasta siete del máximo.

Los fenómenos registrados en 2025 son:

-Alvin: Tormenta tropical

-Bárbara: Huracán categoría 1

-Cosme: Tormenta tropical

-Dalila: Tormenta tropical

-Erick: Huracán categoría 4

-Flossie: Huracán categoría 3

-Iona: Huracán categoría 3

-Keli: Tormenta tropical

-Gil: Huracán categoría 1

-Henriette: Huracán categoría 1

-Ivo: Tormenta tropical

-Juliette: Tormenta tropical

-Kiko: Tormenta tropical

-Lorena: Huracán categoría 1

