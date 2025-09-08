PAN reclama falta de avance en instrumentos de planeación para CDMX

Atayde señaló que varios de los problemas que se han padecido en la ciudad en los últimos meses durante la temporada de lluvias se deben a una ausencia de planeación en el crecimiento.

“Lo que vemos hoy en la ciudad, desde mi particular punto de vista, obedece a esa falta de planeación. ¿Qué estamos viviendo en estas semanas en la Ciudad de México? Baches, inundaciones, falta de agua en pueblos y colonias, calles, avenidas mal trazadas, calles mal pensadas, programas parciales caducos”, sostuvo Atayde.

La jefa de Gobierno afirmó en noviembre de 2024 que una vez se realizará la elección del Poder Judicial (que tuvo lugar el pasado 1 de junio) comenzaría la consulta pública del Plan General de Desarrollo y después la del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

“Vamos a esperar que pase el 2 de junio, que pase la elección democrática a jueces para que enseguida –como ya se informó aquí– podamos abrir la consulta pública, respetando con todo lo que marca la ley.

“Después de tener esta consulta tendríamos, en el último trimestre del año, ya nuestro Plan General de Desarrollo. Inmediatamente estaremos con el Plan de Ordenamiento Territorial que nos permita tener a principios del 2026 ya este otro instrumento”, afirmó Brugada durante una conferencia de prensa el 14 de noviembre de 2024.

Sin embargo tres meses después de la elección del Poder Judicial, no se ha presentado públicamente ningún proyecto de Plan General de Desarrollo ni de Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales tienen el propósito marcar la guía para el crecimiento de la ciudad con visión a 20 y 15 años.