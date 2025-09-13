Entre talleres clandestinos y explosiones, Tultepec se mantiene como la capital de la pirotecnia

El nublado del sábado 14 de junio parece simular el color de las luces de béngala que se ofertan en los puestos del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito. Sin embargo, apenas está abierto una decena de locales de los 300 que lo conforman.

El municipio se autodenomina la capital nacional de la pirotecnia, y según el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), el 65 % de su población participa directa o indirectamente en la producción de fuegos artificiales.

“En Tultepec, todos los fuegos artificiales son hechos a mano, incluyendo decoración y envase, en su mayoría en pequeñas fábricas o talleres que producen de todo, desde pequeños petardos hasta fuegos artificiales de doce pulgadas para espectáculos profesionales”, detalla la dependencia estatal.

“¡Vengan, tenemos de los que truenan, de los peligrosos, para los niños, cerillos!”, dice un hombre que no rebasa los 30 años para convencer a los compradores, que se estacionan en un predio cuyo suelo es de grava color roja.

Oferta una bolsa con 100 cuetes de los llamados ratoncitos por 70 pesos; los colores se difuminan con otras envolturas: ollitas, látigo, volcán, buscapié, balón hormiguero, y más que exhibe en sus vitrinas y que están permitidos. Los más peligrosos están escondidos, pero sí los ofertan.

“Los cara de Diablo, los huevos de codorniz y los R-15 están catalogados como de `trueno intermedio´”, dice a Expansión.

La locataria conocida como “Mamá Lucha” comparte que la explosión que ocurrió el pasado miércoles 11 de junio en La Saucera (situado a 2.9 kilómetros de Tultepec) dañó el puesto de don Alejandro, un reconocido artesano que se dedicaba a la elaboración de cuetes: “Aunque sabemos que fueron más porque volaron como 15 talleres”.

La mujer, quien dice que lleva 30 años dedicada a esta actividad, afirma que el clorato es un químico que se utiliza para hacer que truenen los cuetes, pero que debe tenerse cuidado de mezclarlo con otras sustancias. "Lo mismo ocurre con los que vendemos en los locales, no podemos colocar unos al lado de otros porque representa un peligro. Además, los de la Sedena y del IMEPI nos vienen a checar”, asegura.

Criminalización de su actividad

Otro locatario, cuya primera venta la realiza a las 13:30 horas, destaca la labor que hace el ejército en revisar a los puestos y talleres para poderles otorgar su permiso operación.

“Las luces de béngala pequeñas son mejores que las que miden un metro porque esas se doblan”, dice mientras se persigna después de su primera venta.

“Muchos dicen que por qué seguimos dedicándonos a algo tan peligroso, fácil”, señala su estómago, “porque hay que comer”.

Asegura que parte de su mercancía es de origen chino, aunque busca ofertar mayormente lo hecho artesanalmente.

El 11 de junio se registró una explosión en la zona de La Saucera en donde falleció el maestro pirotécnico Alejandro Cortés Urban y una de sus nietas.

"Él hacía cuete grande, del que se utiliza en las fiestas patronales. A las nueve de la mañana fue la misa para recordarlos", dice el comerciante.

Un vendedor muestra un cuete llamado bomba que se oferta en el Mercado de San Pablito. (Foto: Dolores Luna)

Regulación de la Sedena

Debido al peligro que representa vender pirotecnia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el IMEPI establecen que dentro de las medidas que tienen que tener los locatarios es contar cada uno con tambos con arena, agua y pala.

“Nos han dicho que si vuelve a explotar como en diciembre del 2016 , cerramos definitivamente”, asegura “Mamá Lucha”.

"En ocasiones, hasta mandamos la mercancía por paquetería", sin embargo, recuerda que se tienen que tomar las medidas preventivas para evitar accidentes.

Lista de la Sedena

La Sedena cuenta con una lista para que la población conozca cuáles sí están permitidos y cuáles no ; entre los que no están permitidos destaca uno que se llama "Peje".

Huevo de codorniz

Garra de Tigre

Súper Garra

Pata de Mula

Súper Huevo

Locataria en el Mercado de San Pablito, "Mamá Lucha", quien tiene 30 años dedicada a esta actividad. (Foto: Dolores Luna)