CDMX pone en marcha cuarta estrategia para acabar con los baches

Van por cuarta estrategia

Primera estrategia: ''Bachetón''

El 16 de octubre de 2024, la jefa de gobierno, Clara Brugada anunció, en compañía de los 16 alcaldes de la Ciudad de México, su primera estrategia contra los baches, denominado “Bachetón” a unos días del lanzamiento de un programa similar a nivel federal, por parte de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

La primera meta fue reparar 42,000 baches en 56 colonias y 169 vías primarias o de acceso controlado con un despliegue de 36 cuadrillas y casi 700 trabajadores de la dependencia.

En este primer evento, Brugada hizo un llamado a hacer su parte y reparar las vías secundarias y del interior de las colonias para generar una estrategia conjunta para acabar con los baches, antes del inicio de la temporada de lluvia 2025.

Segunda estrategia: ''Mega Bachetón''

En marzo de 2025, la jefa de Gobierno lanzó su segunda estrategia contra los baches, denominada ''Mega Bachetón'', con la meta de reparar 183 mil baches en 217 vías primarias en menos de 120 días, antes del inicio de la temporada de lluvias en la Ciudad de México.

Para esta acción, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) destinó 5,000 toneladas de mezcla asfáltica, 250 vehículos y más de 500 cuadrillas distribuidas en las 16 alcaldías.

Sin embargo, en mayo de 2025, casi al inicio de las lluvias, la Sobse reportó un avance de apenas 46% del programa, mientras que la percepción ciudadana sobre el estado de las calles no mejoró, debido en gran parte al bajo desempeño de las alcaldías en la atención del problema.

“Si nosotros concluimos la red primaria, la percepción de la gente seguirá siendo: '¡cómo que ya terminaron el bachetón, si todavía hay muchos baches!' pero eso está en las alcaldías" dijo el titular de Sobse en mayo pasado en entrevista para Expansión Política.

Tercera estrategia: ''Bacheo nocturno''

El 31 de julio, la Secretaría de Obras declaró la conclusión del programa ''Bachetón'' y ''Mega Machetón'' con el 100% de reportes atendidos, lo que causó reclamos de usuarios de la vía pública y automovilistas en redes sociales, ya que no había una mejora sustancial a las vialidades.

Ciudad ¡buenas noticias! De acuerdo a información confirmada de @ClaraBrugadaM ¡ya no hay más baches en la CDMX, ahora son "bordecitos"! Aquí le dejo algunos de Tlalpan, para ver si le dan ganas de taparlos; en fin que en "diminutivo" ¡debe ser más fácil!

Son una vergüenza.



— Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) September 2, 2025

Fue por ello que el 20 de agosto, la jefa de gobierno anunció el inicio de las jornadas de bacheo en vías primarias entre las 22 horas y las cinco de la mañana del día siguiente. La meta es alcanzar 1,000 kilómetros de bacheo en 100 días, mismas que culminan el mes de noviembre.

Cuarta estrategia: Repavimentación

Tras la polémica generada en el Maratón de la Ciudad de México por la caída de dos competidores en silla de ruedas el pasado 31 de agosto debido a una coladera mal tapada en la ruta, la jefa de gobierno anunció en sus redes sociales que una vez que culmine la temporada de lluvias, se llevará a cabo una jornada de repavimentación en vías primarias.

Ello permitirá mejorar la calidad de las vialidades y reparar la totalidad de los carriles por los que circulan vehículos de todos los tamaños y pesos.

Sabemos que la temporada de lluvias trae consigo diversas afectaciones en nuestra ciudad, una de ellas son los baches. Estos se generan por la gran cantidad de agua que cae pero nuestro compromiso es atenderlos y seguir trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos.… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 2, 2025

“El bacheo es un solución temporal, vamos a arrancar en cuanto cese un poco la temporada de lluvias un gran programa estratégico de pavimentación”, afirmó.

Dijo que entre 2025 y 2026 se repavimentarán 250 kilómetros, el equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y la ciudad de Querétaro.