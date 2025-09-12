Fuga de gas en ducto de Pemex desata alarma en Tlaxcala y obliga a desalojar a 3,000 personas

Evacúan a 3,000 personas en Tlaxcala

De manera temporal, fueron desalojadas las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo con el objetivo de resguardar la integridad de los habitantes y prevenir accidentes.

El gobierno estatal informó en sus redes que se ordenó la evacuación preventiva de 3,000 personas. También comunicó que la zona permanecerá resguardada entre tres y cuatro horas, hasta descartar riesgos.

Por su parte, la Guardia Nacional dio a conocer que ya se cerraron las válvulas de los ductos. En el lugar también trabajan elementos de la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala, la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades municipales y personal de Seguridad Física de Pemex.

El C5i Tlaxcala reportó que se identificó una nube de gas de gran dimensión en la zona, por lo que el llamado a la población es mantenerse alejada, ya que el riesgo continúa siendo alto.

🚨 Ante la fuga de #GasLP en un ducto de #PEMEX de #Nanacamilpa, se informa que las comunidades de #Tepuente y San Felipe #Hidalgo fueron evacuadas para resguardar la integridad física de los habitantes. pic.twitter.com/ayuLX3qHDJ — SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) September 12, 2025

Contexto: a dos días de la explosión en Iztapalapa

Este incidente ocurre apenas dos días después de la tragedia registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde una pipa que transportaba gas LP volcó y explotó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, hasta el momento se han confirmado 10 personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 dadas de alta tras el siniestro ocurrido la tarde del miércoles en el oriente de la capital del país.