A 8 años del sismo, reconstruyen puentes dañados en Nezahualcóyotl que generan caos vial

Además de los trabajos en los puentes, también se registró el jueves 4 de septiembre la volcadura de un camión de carga en avenida Periférico a la altura de Alameda Oriente, en los límites entre el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y la Ciudad de México, por lo que servicios de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes que es el retiro de la pesada unida; los trabajos se extenderán y el cierre permanecerá hasta nuevo aviso, lo que complica aún más la circulación.

#volcadura de unidad de carga sobre Periférico-Calle 7 Alameda Oriente, límites #CDMX un vehículo particular resultó afectado #PrecauciónVial 🔎heatz pic.twitter.com/pKMbzXWL6O — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) September 4, 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de Facebook que avanza con los trabajos de demolición y construcción de los puentes en Alameda Oriente.

Ante las obras que se realizan en la zona oriente de Nezahualcóyotl, se recomienda a la población tomar precauciones respecto a la movilidad, tomar rutas alternas a sus destinos, ya que también durante la temporada de lluvias se acrecienta el tráfico por los encharcamientos.

Construcción de puentes

El gobierno federal en conjunto con el municipal, determinaron reconstruir dos puentes vehiculares porque tras los sismos de 2017, uno de estos puentes registró asentamientos importantes y agrietamientos significativos, por lo que se tomó la decisión de cerrarlo. El otro se encuentra abierto con limitaciones en la circulación.

El 6 de agosto de 2025, el secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció el inicio formal de la reconstrucción de los puentes vehiculares Alameda Oriente, que forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, y que beneficiarán a un millón de habitantes.

La construcción de ambos puentes vehiculares se localizarán en el extremo del aeropuerto y tendrán una inversión de 1,700 millones de pesos; las vialidades facilitarán la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136 D Peñón-Texcoco y cuyo tránsito diario promedio anual es de 65,000 vehículos.

Alrededores de la Alameda Oriente afectada por los trabajos en la zona. @Pau_Mttl (Foto:

¿Cuándo se inauguran los puentes?

Los puentes cruzan Río Churubusco. El primero, en el que se trabaja, tiene 500 metros de longitud, y el otro, 700 metros. El primer puente contempla su terminación en mayo de 2026 para que se ponga de inmediato en operación, con lo cual arrancarán los trabajos del segundo puente que deberá ser concluido en octubre de 2027.

“Haremos todo lo posible por reducir los tiempos, pero a la fecha este es el programa”, manifestó Esteva Medina.