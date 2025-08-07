Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Tormenta tropical Ivo golpeará con lluvias intensas y granizo a estas entidades

De acuerdo con las autoridades, las lluvias podrían ocasionar deslaves, encharcamientos, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas.
jue 07 agosto 2025 05:28 PM
Tormenta Ivo
La tormenta tropical Ivo provocará lluvias muy intensas en varios estados del Pacífico mexicano.

La tormenta tropical Ivo generará lluvias muy intensas en los próximos días en varios estados del Pacífico, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta sobre la evolución del fenómeno y seguir los avisos de las autoridades.

El ciclón continúa intensificándose y se espera que se convierta en un huracán de categoría 1 el viernes 8 de agosto, por lo que se pone especial atención a los estados cercanos a su trayectoria.

Publicidad

Tormenta Ivo traerá fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Ivo se ubicó a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de hasta 110 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 33 km/h.

Los desprendimientos nubosos de Ivo provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en la costa de Jalisco, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán. Además, se esperan oleaje de 3 a 4 metros de altura y rachas de viento de 50 a 70 km/h en las costas de estos estados.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, generando encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los fuertes vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se exhorta a la población a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, y a extremar precauciones ante el viento y oleaje elevados.

Tormenta Tropical Ivo
Estados

Se forma tormenta tropical Ivo y será huracán: trayectoria y estados afectados

¿Cuál será su trayectoria?

Ivo se intensificará a huracán, pero su trayectoria lo alejará gradualmente de México, debilitándose hasta convertirse en una baja presión remanente sobre el océano Pacífico.

Se prevé que alcance la categoría de huracán frente a las costas de Baja California Sur, sin impactar directamente al territorio nacional.

A pesar de no tocar tierra, Ivo puede provocar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.

Recomendaciones ante una tormenta tropical o huracán:

Mantente informado siguiendo los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.

Prepara un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y linterna.

Asegura puertas, ventanas y objetos que puedan volar con el viento.

Evita salir de casa durante la tormenta, especialmente en zonas vulnerables como riberas y zonas bajas.

No cruces calles o caminos inundados ni te acerques a ríos crecidos.

Desconecta aparatos eléctricos para prevenir daños por cortes o fluctuaciones de energía.

Ten a la mano números de emergencia y rutas de evacuación establecidas por Protección Civil.

Ayuda a personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad, para que también tomen precauciones.

Publicidad

Tags

Florence Lluvias Clima

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad