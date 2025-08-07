Tormenta tropical Ivo golpeará con lluvias intensas y granizo a estas entidades

Tormenta Ivo traerá fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Ivo se ubicó a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de hasta 110 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 33 km/h.

Los desprendimientos nubosos de Ivo provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en la costa de Jalisco, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán. Además, se esperan oleaje de 3 a 4 metros de altura y rachas de viento de 50 a 70 km/h en las costas de estos estados.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, generando encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los fuertes vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se exhorta a la población a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, y a extremar precauciones ante el viento y oleaje elevados.

¿Cuál será su trayectoria?

Ivo se intensificará a huracán, pero su trayectoria lo alejará gradualmente de México, debilitándose hasta convertirse en una baja presión remanente sobre el océano Pacífico.

Se prevé que alcance la categoría de huracán frente a las costas de Baja California Sur, sin impactar directamente al territorio nacional.

A pesar de no tocar tierra, Ivo puede provocar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.

Recomendaciones ante una tormenta tropical o huracán:

Mantente informado siguiendo los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.

Prepara un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y linterna.

Asegura puertas, ventanas y objetos que puedan volar con el viento.

Evita salir de casa durante la tormenta, especialmente en zonas vulnerables como riberas y zonas bajas.

No cruces calles o caminos inundados ni te acerques a ríos crecidos.

Desconecta aparatos eléctricos para prevenir daños por cortes o fluctuaciones de energía.

Ten a la mano números de emergencia y rutas de evacuación establecidas por Protección Civil.

Ayuda a personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad, para que también tomen precauciones.