Criminales intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato

El corte en la vía fue de al menos 40 centímetros, lo cual hubiera provocado que el tren se descarrilara en el municipio de Cortazar.

En entrevista con el medio En Línea, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que el conductor del tren alcanzó a ver el daño en la vía y redujo la velocidad, por lo que se evitó un percance.

“La información que tenemos es efectivamente que sí hubo un intento; afortunadamente no les funcionó. Cortaron una parte del riel, un aproximado de 40 centímetros y, gracias a la pericia del operador, redujo la velocidad y logró pasar el tren”, dijo el funcionario.

Después del intento de sabotaje, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de vigilancia en las vías del tren.

Jiménes Lona recordó que la seguridad de dicha infraestructura corresponde a la Federación. Sin embargo, dijo que autoridades de Guanajuato mantienen el trabajo coordinado con autoridades federales.

El funcionario explicó que dichas acciones podrían estar vinculadas a golpes financieros que se han dado a las organizaciones criminales de la región.

"Lo que nosotros hemos visto es se les ha afectado muy fuerte a los grupos delincuenciales en esa zona. Más de 3 millones de litros de hidrocarburo decomisados entre el Estado y la Federación'', dijo.

''Eso es importante el menoscabo que se les está generando sus finanzas obviamente ellos buscan pues cómo hacerse de recursos. Ahorita el llamado es a coordinarnos, la gobernadora nos ha pedido mucho eso, trabajar con la Federación, sumarnos a la Guardia Nacional y ver cómo podemos sumarnos", agregó.

El funcionario también dijo que no tienen denuncias sobre casos en los que se corten los rieles en el estado.

“No teníamos información de hechos de esta naturaleza; lo que sí se había detectado es que ponían piedras buscaban la manera de de parar el tren”, añadió.

Una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) sería la responsable del sabotaje a la vía de comunicación. Dicho grupo criminal pera en el corredor Celaya-Villagrán-Cortazar.

Guanajuato se ha mantenido en los últimos años como una de las entidades más violentas del país.