Se forma tormenta tropical Ivo y será huracán: trayectoria y estados afectados

¿Cuándo se convertirá en huracán?
De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que Ivo alcance la categoría de huracán el próximo viernes 8 de agosto. Aunque el fenómeno provocará lluvias en la región, no se prevé que toque tierra en México.
Se estima que Ivo se convierta en huracán frente a las costas de Baja California Sur, pero sin un impacto directo sobre el territorio nacional.
¿Cuál será su trayectoria?
Aunque se intensificará a huracán, la trayectoria de Ivo lo alejará gradualmente del país. El sistema perderá fuerza y se degradará hasta convertirse en una baja presión remanente en medio del océano Pacífico.
Estados afectados por Ivo
Los principales estados afectados por la tormenta tropical Ivo son:
Guerrero, especialmente en la costa y el norte
Oaxaca, en sus regiones costera y norte
Ambas entidades registrarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm), vientos de hasta 60 km/h y oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros, con posibilidad de trombas marinas en sus litorales.
Conforme avance el sistema, también se esperan lluvias y vientos fuertes en:
Michoacán
Colima
Jalisco
Nayarit
Sinaloa
Baja California Sur
Aunque el ciclón no tocará tierra, puede ocasionar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.
¿Cómo se nombran los huracanes?
Los ciclones tropicales no reciben su nombre de forma aleatoria. Cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aprueba listas predeterminadas de nombres que:
Están ordenadas alfabéticamente.
Alternan entre nombres masculinos y femeninos.
Se reutilizan cada seis años.
Excluyen de futuras listas cualquier nombre asociado a un huracán particularmente devastador, como muestra de respeto a las víctimas.
Lista oficial para la temporada 2025 en el Océano Pacífico Nororiental:
Alvin
Bárbara
Cosme
Dalila
Erick
Flossie
Gil
Henriette
Ivo
Juliette
Kiko
Lorena
Mario
Narda
Octava
Priscilla
Raymond
Sonia
Tico
Velma
Wallis
Xina
York
Zelda