Estados

Se forma tormenta tropical Ivo y será huracán: trayectoria y estados afectados

La tormenta provocará lluvias intensas en varios estados del Pacífico y el SMN compartió detalles sobre su evolución y trayectoria.
mié 06 agosto 2025 05:57 PM
Tormenta Tropical Ivo
El SMN confirmó la tormenta tropical Ivo frente a Guerrero, que podría convertirse en huracán pronto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tarde de este miércoles se formó, frente a las costas de Guerrero, la tormenta tropical Ivo, la cual podría evolucionar a huracán en los próximos días.

A través de redes sociales, el organismo indicó que varios estados del Pacífico registrarán lluvias de consideración debido al paso del meteoro, y compartió detalles sobre su evolución y trayectoria.

¿Cuándo se convertirá en huracán?

De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que Ivo alcance la categoría de huracán el próximo viernes 8 de agosto. Aunque el fenómeno provocará lluvias en la región, no se prevé que toque tierra en México.

Se estima que Ivo se convierta en huracán frente a las costas de Baja California Sur, pero sin un impacto directo sobre el territorio nacional.

¿Cuál será su trayectoria?

Aunque se intensificará a huracán, la trayectoria de Ivo lo alejará gradualmente del país. El sistema perderá fuerza y se degradará hasta convertirse en una baja presión remanente en medio del océano Pacífico.

Estados afectados por Ivo

Los principales estados afectados por la tormenta tropical Ivo son:

Guerrero, especialmente en la costa y el norte

Oaxaca, en sus regiones costera y norte

Ambas entidades registrarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm), vientos de hasta 60 km/h y oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros, con posibilidad de trombas marinas en sus litorales.

Conforme avance el sistema, también se esperan lluvias y vientos fuertes en:

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Baja California Sur

Aunque el ciclón no tocará tierra, puede ocasionar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil.

¿Cómo se nombran los huracanes?

Los ciclones tropicales no reciben su nombre de forma aleatoria. Cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aprueba listas predeterminadas de nombres que:

Están ordenadas alfabéticamente.

Alternan entre nombres masculinos y femeninos.

Se reutilizan cada seis años.

Excluyen de futuras listas cualquier nombre asociado a un huracán particularmente devastador, como muestra de respeto a las víctimas.

Lista oficial para la temporada 2025 en el Océano Pacífico Nororiental:

Alvin

Bárbara

Cosme

Dalila

Erick

Flossie

Gil

Henriette

Ivo

Juliette

Kiko

Lorena

Mario

Narda

Octava

Priscilla

Raymond

Sonia

Tico

Velma

Wallis

Xina

York

Zelda

