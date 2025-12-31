El descarrilamiento del Tren Interoceánico, la tragedia que ensombreció el cierre de año

El tren en el que viajaban 250 personas se volcó y una parte cayó a la barranca. Cientos de personas resultaron heridas, con fracturas y golpes, mientras que 13 perdieron la vida. Esa imagen de la obra emblemática en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador evidencia el reto del plan ferroviario de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en materia de seguridad.

El tren volcado junto al barranco marcó el cierre de 2025. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro)

De acuerdo con el reporte de la operación de los trenes mexicanos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), solo de enero a junio de este año se registraron 7,063 percances en materia de seguridad, incluyendo siniestros, robos y vandalismo y se registraron 592 siniestros , de los cuales 97 derivaron en descarrilamientos, y 117 causaron muertes, lesiones y otras consecuencias ajenas a la operación ferroviaria.

Las irregularidades y la investigación

El proyecto ha estado rodeado de irregularidades desde su desarrollo, del que estuvo encargado el actual secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, quien se vigiló la operación y supervisó las obras del proyecto.

Se suma también que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, participó en la supervisión del tren. Tuvo la tarea “honorífica” de observar el avance de las obras, el tendido de las vías y otros aspectos de la infraestructura. Pero también fue señalado por presuntamente encabezar redes de influencias para que sus amigos se vieran beneficiados de contratos para la construcción del Corredor Interoceánico.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un audio en el que el empresario Amílcar Olán, amigo del hijo de AMLO, afirma que “Bobby” le ofreció explotar unas minas en Oaxaca para el negocio del balasto usado en el trazado de las vías tanto del Tren Interoceánico como del Maya.