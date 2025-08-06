Grupo Sombra, el brazo del Cártel del Golfo que siembra terror en Veracruz

Informes de seguridad señalan que esta banda tiene mayor presencia en la zona norte de la entidad, en municipios como Tuxpan, Pánuco, Álamo Temapache, Tanyoyuca y Tihuatlán.

No obstante, también opera en Poza Rica, Coatzintla, Cerro Azul y Amatlán, entre otros ayuntamientos.

¿Qué es la Mafia Veracruzana?

Conocidos como “Mafia Veracruzana” o “Grupo Sombra”, esta agrupación era solo una de las células criminales del Cártel del Golfo en el estado, pero en los últimos años se expandió y ganó presencia principalmente en la región colindante con Tamaulipas.

Opera desde 2017 y comete delitos como la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas y el robo de hidrocarburos. El líder es identificado como Martín Martínez, alias "Comandante Miranda", quien también es lugarteniente del Cártel del Golfo en Veracruz.

Esta organización, que también acostumbra a colgar narcomantas en la entidad para lanzar advertencias a la población o amenazas a grupos rivales, cobró mayor notoriedad recientemente porque secuestró y violentó a la taxista Irma Hernández Cruz, quien a la postre fue encontrada muerta.

En un video que se difundió días después del "levantón", la maestra jubilada de 62 años aparece esposada, arrodillada y custodiada por una decena de hombres armados y encapuchados

“Compañeros taxistas, paguen su cuota como debe de ser o van a terminar como yo”, expresa la víctima de la "Mafia Veracruzana", quien según la gobernadora de Veracruz, la morenista, Rocío Nahle, murió de un infarto.

Pero no es el único hecho reciente de alto impacto atribuido a esta banda. Apenas el lunes, en una carretera de Veracruz, fueron abandonados los cuerpos desmembrados de tres personas, junto a un mensaje en el que la “Mafia Veracruzana” se atribuye el crimen.

Días antes, en el penal de Tuxpan, se registró un motín en el que reos se manifestaron en contra de las agresiones y extorsiones por parte del Grupo Sombra.

El 10 de julio en Tantoyuca, integrantes de esta organización también abandonaron en un domicilio los restos de un taxista y colgaron una manta con un mensaje amenazante.

"Esto es un atento aviso a toda la población de Tantoyuca, vamos a exterminar a todos los lacras que se hacen pasar por gente de nosotros. La plaza tiene dueño", se leía en la narcomanta.

De acuerdo con reportes de autoridades federales, la "Mafia Veracruzana" tiene como principal rival en la región a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La disputa entre estas organizaciones se recrudeció en enero de 2024, cuando el CJNG dejó restos humanos de integrantes del Grupo Sombra dentro de una camioneta, en Tuxpan.

Como otras organizaciones criminales, la “Mafia Veracruzana” también ha buscado formar una base social. Durante la pandemia de covid-19 y en fiestas decembrinas, ha entregado despensas a los veracruzanos.