Gobierno defiende resultados, pero violencia repunta en Guanajuato, Sinaloa...

Guanajuato y el ataque

En una celebración de las fiestas de San Juan, 12 personas fueron asesinadas en Irapuato, Guanajuato.

El titular de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández, explicó que los agresores no han sido identificados.

“De acuerdo con los datos recabados en entrevistas preliminares, los hechos ocurrieron en un domicilio en el que se realizaba una fiesta particular, se registraron las detonaciones de arma de fuego por sujetos que aún no han sido identificados”, informó.

Cinco alcaldes asesinados

En el 2025, cinco alcaldes han sido asesinados: Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa morenista de Tepalcatepec, Michoacán; Lilia Gemma García Soto, presidenta de San Mateo Piñas, Oaxaca; Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán; Isaías Rojas Ramírez,alcalde petista de Metlatónoc, Guerrero ;y Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca.

A principios de junio fue asesinado el alcalde Salvador Bastida García. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

Casi 200 policías asesinados

De acuerdo con la organización civil Causa en Común, en lo que va del año,199 policías han sido asesinados, lo que representa un aumento de 35% frente al mismo periodo del 2024, cuando se registraron 147.

Hasta ahora, las entidades con más policías asesinados son Sinaloa (27), Guanajuato (25), Michoacán (19), Veracruz (13) y Guerrero (12).

Multihomicidio de músicos

A finales de mayo, integrantes del grupo musical "Los Fugitivos" fueron reportados como desaparecidos en Tamaulipas y días después, la Fiscalía de la entidad confirmó que fueron asesinados.

Por el presunto crimen se detuvo a nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo, el cual opera en esa entidad fronteriza.

Los músicos Francisco Vázquez Osorio, de 20 años; Livan Solis de la Rosa (27); Víctor Garza Cervantes (21); José Francisco Morales Martínez (23) y Nemesio Durán Rodríguez, de 40 años, fueron "levantados" cuando se dirigían a un evento.

'No hay menos violencia'

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, la reducción de los homicidios reportada por el gobierno no implica una reducción de la violencia como tal.

"(Hay que ver la) cantidad de desapariciones que estamos teniendo, las extorsiones, creo que todo lo que nos señala pues es un problema profundo de delincuencia organizada. Tampoco seria factible y razonable que, si por seis años no se hizo nada y se dejo a la delincuencia crecer, en menos de un año se iba a resolver el problema", indica.

"Es positivo que el actual gobierno federal tenga una política de confrontación con la delincuencia, porque es su tarea, su trabajo, su responsabilidad, pero eso no quiere decir que hoy ya podamos ver un cambio

la baja de homicidios, no me parece que sea efecto de que hay menos violencia, me parece que es porque cambió la forma en que el crimen ejecuta su actividad".

El especialista en seguridad afirmó que además hay evidencias de un "ejercicio abierto de manipulación de la información", pues los estados no están reportando las cifras correctamente.

Para muestra, dijo, está Quintana Roo, donde más del 65% de los homicidios culposos están "indeterminados".

"Eso me parece sospechoso por lo menos, en Morelos es casi 40%, o sea, creo que, insisto, si hay menos homicidios es porque hay más desaparecidos; y si ha disminuido la estadística es porque están manipulando la estadística", agregó Rivas.