'Secuestro' de casas en Edomex: 'Me pedían 15,000 para sacar a los invasores'

"¿Qué está pasando aquí?", preguntó molesta y en tono alto. “Se retiran de aquí inmediatamente”, les pidió enérgica.

En cuestión de horas, esos hombres habían quitado la protección de la casa, ingresado y robado muebles y posesiones que tenía en su propiedad.

Rosalía escuchó una respuesta: “Yo ya invertí”, le dijo uno de ellos. “A ver muéstrame tus papeles”, respondió la mujer mientras veía incrédula cómo su casa ubicada en Los Héroes Jardín había sido saqueada.

Con la mirada fui revisando que todas mis cosas ya no estaban, solo una colchoneta”

Al ver que los hombres no se retiraban, el hijo de Rosalía llamó a la policía del municipio gobernado por la morenista, Mariela Gutiérrez Escalante.

“Llegó la patrulla y me dirigí a los policías. Les dije que se metieron a mi casa y que no querían salirse, y que todas mis cosas ya no estaban. ‘Hagan algo’. Sin embargo, la mujer policía me dijo: 'ellos ya tienen la posesión, no podemos hacer nada’”, esa fue la respuesta que recibió de parte de integrantes de la policía municipal de Tecámac.

Rosalía quería recuperar su casa, que se encontraba deshabitada después de haber estado en renta, por lo que fue al Ministerio Público para denunciar el despojo de su vivienda, la cual, en ese momento no sabía que ya estaba en manos de “Los 300”, un grupo delictivo local que extorsiona, amenaza y despoja de sus propiedades a habitantes del Estado de México.

“Al MP llegó un hombre acompañado de una mujer y se presentó como parte de una asociación que dijo que se llamaba ‘Los 300’. Nos dijo que quienes estaban en mi casa les tenían miedo y que, si nosotros nos arreglábamos con ellos, iban y los sacaban a todos, y que esa casa ya no iba a ser molestada. Nos pidió 15,000 pesos”, cuenta Rosalía a Expansión Política.

Sin embargo, el hombre que le ofrecía ayuda formaba parte de esa organización criminal. “Se hizo pasar como alguien que nos ayudaría, pero en realidad formaba parte de los mismos, de 'Los 300'", agrega.

Más de la operación de esta banda salió a relucir. Recuerda que, cuando ella acudió a su propiedad a reclamarla, llegaron varias personas a intimidarla y, cuando se presentó ante el Ministerio Público, sucedió lo mismo.

'Los 300' y las bandas de extorsión en Edomex

De acuerdo con investigaciones de autoridades mexiquenses y federales, "Los 300" es una banda que ha sido denunciada por vecinos, transportistas, taxistas y empresarios de municipios del Valle de México como Ecatepec y Tecámac.

Operan por lo menos desde 2023, están relacionados con casos de despojo, amenazas, extorsión y agresiones, y suelen delinquir en grupos o células para intimidar y amedrentar.

En redes sociales circulan videos donde grupos de hombres de esta organización llegan a sitios para cobrar extorsiones con violencia.

Uno de estos casos se registró en febrero de 2023, cuando se difundió un video en el que se observa a por lo menos 30 de personas agrediendo física y verbalmente a mujeres integrantes de un colectivo feminista en San Agustín, Ecatepec. El caso fue atribuido a "Los 300".

El 22 de marzo de 2024, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal dio a conocer la detención de Abel “N”, un cabecilla de esta banda que operaba en Ecatepec.

"Las investigaciones mostraron que, el pasado 2 de enero, el imputado habría exigido al dueño de una fábrica pagarle 300 mil pesos cada mes a cambio de protección o empezaría a destruir el inmueble y matar a trabajadores", reportó la dependencia.

"Mediante trabajos de inteligencia, se pudo establecer que Abel “N” tiene su zona de operación en el municipio de Ecatepec junto con un grupo generador de violencia y de extorsión, conocido como 'Los 300'", agregó la SSPC.

Abel "N", integrante de la banda "Los 300", fue detenido por autoridades federales en marzo de 2024 por el delito de extorsión. ((Foto: SSPC))

En mayo pasado, el titular de la Fiscalía del Estado de México, José Luis Cervantes, presentó su Segundo Informe de Gestión, en el que reportó que hay 25 agrupaciones o células dedicadas a la extorsión en la entidad, entre ellas "Los 300" u "Organización Sindical Unión 300".