Sinaloa recibe 100 patrullas y firma convenio para capacitar a 150 agentes

“El día de hoy, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas al gobierno del Estado, que estarán destinadas principalmente a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán”, destacó.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el @GabSeguridadMX continúa con el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal y la firma de convenio de @Defensamx1 con el gobierno del estado para el reclutamiento y… pic.twitter.com/Bi2hyPTmdn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2025

En un evento en Culiacán, el funcionario explicó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es necesario para lograr seguridad a largo plazo.

“Necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado”, planteó.

Tras la captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada, el estado de Sinaloa enfrenta uno de sus años más violentos; este 2025 se ubica como la tercera entidad con más homicidios del país.

Hace unas semanas, la presidenta Sheinbaum anunció que cada 15 días integrantes del gabinete de seguridad visitarían Sinaloa para coordinar las acciones para la pacificación del estado.