Estados

Sinaloa recibe 100 patrullas y firma convenio para capacitar a 150 agentes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las patrullas están destinadas a reforzar el combate anticrimen principalmente en el municipio de Culiacán.
lun 18 agosto 2025 01:31 PM
En un evento en Culiacán, el gobierno federal entregó 100 patrullas a la administración de Rubén Rocha para fortalecer la Policía Estatal.

El gobierno de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha, recibió este lunes 100 patrullas y firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que elementos de la Guardia Nacional adiestren a 150 agentes estatales.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que las nuevas patrullas contribuirán a contener la violencia en la entidad, principalmente en la capital, Culiacán.

“El día de hoy, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas al gobierno del Estado, que estarán destinadas principalmente a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán”, destacó.

En un evento en Culiacán, el funcionario explicó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es necesario para lograr seguridad a largo plazo.

“Necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado”, planteó.

Tras la captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada, el estado de Sinaloa enfrenta uno de sus años más violentos; este 2025 se ubica como la tercera entidad con más homicidios del país.

Hace unas semanas, la presidenta Sheinbaum anunció que cada 15 días integrantes del gabinete de seguridad visitarían Sinaloa para coordinar las acciones para la pacificación del estado.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que la dependencia capacitará a 150 agentes especializados.

“Para llevar a cabo el reclutamiento de 150 agentes estatales mediante la selección sistematizada de candidatos sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas, axiológicas y de control de confianza, los que una vez aprobados serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional”, detalló.

Para la contención de la violencia, el general agregó que se ha optado por tres ejes: participación, fortalecimiento y contribución.

“Como todos sabemos, los retos que ha enfrentado Sinaloa en materia de seguridad en los últimos meses han requerido una respuesta integral por parte de fuerzas federales y estatales, con amplias capacidades humanas, técnicas cooperativas de inteligencia, este contexto, la misión para los integrantes de la Secretaría de la defensa es realizar las acciones necesarias para la paz y tranquilidad”, indicó.

