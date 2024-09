Sheinbaum: Entrar con poder de fuego a Sinaloa generaría una guerra

“El tiempo de la confrontación no lo sabemos. Lo que sí, nosotros vamos a seguir el tiempo que se requiera. Y si hay necesidad de reforzar con mayor número de personal o relevar por el trabajo intenso que lleva el personal actualmente, todo el que está desplegado ahí, relevaremos a las tropas para continuar hasta el momento en que identifiquemos a través de todo el trabajo de información, de inteligencia, de presencia en el área, que identifiquemos que no hay ese riesgo para la sociedad, entonces ya nos retiraremos de esas áreas de conflicto, pero hasta que no tengamos la certeza de ello, hasta que tengamos la confianza en que o será dañada la sociedad ahí en Sinaloa”, dijo.

En su casa de transición, Sheinbaum manifestó su solidaridad con los sinaloenses, quienes han sido víctimas de bloqueos, balaceras y enfrentamientos.

Rechazó que haya inactividad de autoridades federales entorno a la violencia en la entidad.

"Por eso es una estrategia distinta, no es exactamente esperar a que los grupos se dejen de enfrentar solamente, sino ahora que es proteger a la población", destacó.