AMLO descarta violencia en Sinaloa tras detención de “El Mayo” y “Chapito”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se registren actos de violencia en el norte del país tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, aunque confirmó que fueron profanadas tumbas en Culiacán.

“Ya se están enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada de esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región. No hay riesgo de que se presente otro hecho así violento como ha ocurrido en años pasados”, explicó este martes.