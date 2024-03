Sinaloa: Aparecen mantas presuntamente firmadas por Iván Archivaldo Guzmán

“Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión, ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización, ténganlo claro. Familiares de personas que ande en esos delitos, evite pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esa índole”, se lee en las distintas mantas firmadas con las siglas IAG y colocadas en puentes vehiculares.

Las siglas presuntamente corresponden a uno de los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán.

El mensaje está acompañado de cuatro fotografías de presuntos líderes del robo a casa-habitación, dos de los cuales pertenecen a la Fiscalía General de la República y otro lo identifican como policía ministerial de la entidad.

El crimen le habla directo a la gente. En una lona que aparece hoy en Culiacán, firmada por Iván Archivaldo Guzmán, le dice a la gente que “no hay guerra”; el mismo día, el gobernador Rocha Moya graba un video y dice que es un estado “tranquilo”. Dos poderes mandando el mismo 1/2 pic.twitter.com/DzZqQjbyqN — Silber Meza (@silbermeza) March 26, 2024

Secuestros masivos

El viernes 22 de marzo las diferentes corporaciones policíacas comenzaron a recibir denuncias de secuestros masivos. Los primeros reportes indicaron que hombres armados acudieron a domicilios y sacaron a hombres, mujeres y menores de edad, en total fueron 66 personas reportadas como desaparecidas.

El lunes 25 de marzo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa,Gerardo Mérida Sánchez, informó que 58 personas fueron localizadas y que no han querido interponer alguna denuncia.

El funcionario estatal detalló en entrevista con Radio Fórmula que si se confirma que estas personas fueron privadas de libertad, fue algo cometido por grupos delincuenciales, por lo que "son hechos atípicos que suceden no solo aquí en Sinaloa sino en cualquier parte de la República... vemos que son situaciones atípicas porque no son diario, bueno, en algunos estados no son diario".

Confrontación de bandas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el reporte de personas presuntamente secuestradas en Sinaloa corresponde a “una confrontación de bandas”.

“...y desear que aparezcan los ocho restantes, los ocho que todavía no aparecen. Y decirles a sus familiares también que se está haciendo la búsqueda y estamos actuando…”, expresó desde Palacio Nacional en referencia a las ocho personas que aún no son localizadas .