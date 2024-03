Tras arresto de Ovidio Guzmán, homicidios y violencia repuntaron en Sinaloa

“Sinaloa es un estado tranquilo”

El gobernador de la entidad, Rubén Rocha, emitió un mensaje en sus redes sociales para convocar a los sinaloenses a disfrutar sus vacaciones, y les pidió no tener miedo porque es una entidad segura.

“Yo les pido que junto con sus papás disfruten las vacaciones en sana paz; Sinaloa es un estado tranquilo donde juntos hemos construido un estado de paz, para eso son las vacaciones, para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar, los ríos, la sierra misma, los pueblos mágicos en general, yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos, vamos a darles no solamente protección sino conducciones”, dice en un video de casi tres minutos.