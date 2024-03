SSP: Liberación de 58 secuestrados en Sinaloa, sin intervención de autoridades

"De todo el total de las personas que estuvo en situación, yo diría de ausentes porque no estaban en sus hogares, desde que empezamos a recibir esos reportes la gente ya no estaba en sus hogares, se acudió precisamente para confirmar esto si realmente hubo una ausencia o hubo una privación de la libertad, sí, de las carpetas de investigación ahí sí procede el termino de decir que fueron privados de la libertad, pero igual comentaba y soy reiterativo no quieren, no desean y no han puesto una denuncia al respecto, excepto las cuatro carpetas que tiene ya la Fiscalía del Estado", dijo.

El secretario de Seguridad de Sinaloa destacó que las personas localizadas se encuentran físicamente bien y todos se han negado tanto a declarar y han rechazado a someterse a algún estudio.

Mérida Sánchez apuntó que si confirma que estas personas fueron privadas de libertad, fue algo cometido por grupos delincuenciales, por lo que "son hechos atípicos que suceden no solo aquí en Sinaloa sino en cualquier parte de la República... vemos que son situaciones atípicas porque no son diario, bueno, en algunos estados no son diario".

"No son cuestiones normales, son hechos que se presentan y que realmente por sorpresa no, porque hubo una reacción inmediata del Estado como entidad federativa y como Nación y por darle un nombre a esta situación es ese, no normales, no de todos los días pero sin embargo los estamos sufriendo y lo estamos enfrentando con toda la fuerza que tenemos del Estado", dijo.