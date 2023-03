Jesuitas aguardan justicia para sus hermanos asesinados en Chihuahua

Reyes es uno de los curas que vela por la misión de Cerocahui, en el estado de Chihuahua (fronterizo con Estados Unidos). "Seguimos aquí con nuestros pueblos, tanto los indígenas como los mestizos", añade, refiriéndose a los rarámuri, una comunidad indígena que los jesuitas comenzaron a evangelizar en el siglo XVII.

Pero tan férrea determinación no alivia la desazón por el homicidio de sus hermanos, aún no esclarecido. "Hay cosas que nosotros no nos explicamos ni tampoco podemos entender. La gente lo mismo, también [está] muy dolida y sobre todo con incertidumbre", dice Reyes. "No había ninguna razón" para asesinarlos.

En la plaza del pueblo, emplazado sobre una meseta al borde de la Barranca del Cobre –un sistema de profundos cañones– fuerzas de seguridad resguardan la misión.

Algunos turistas hacen escala bajo un sol radiante mientras regresan del ultramaratón que reunió a más de 400 corredores extranjeros y mexicanos en las gargantas del cañón el fin de semana pasado.

Al entrar al templo, de dimensiones modestas y coronado por una cúpula, los visitantes se topan con los retratos de los hermanos Javier y Joaquín, mientras dos cruces señalan sus tumbas en el jardín de la misión.