Sus datos se caen al revisar cifras oficiales. De acuerdo con el Cubo Dinámico del IMSS, en junio de 2024 había registrados 12,302 patrones en Tabasco, cifra que descendió a 11,872 para el mismo mes de 2025, es decir, una reducción de 3.49%.

En términos de empleo, el retroceso fue más marcado: de 218,329 trabajadores permanentes y eventuales afiliados se pasó a 199,380, lo que representa una caída de 8.68% y la pérdida de 18,949 plazas.

El mandatario estatal, sin embargo, insistió en que existe una buena dinámica económica y que la inversión llega al estado.

“Desde luego que lo que estamos generando nosotros es mucho más que los que han cerrado. Los negocios que se han aperturado son más que los que se han cerrado. Por cada negocio que se cierra hay dos que se aperturan”, aseguró en su última “mañanera”.

Recientemente, el cierre consecutivo de al menos 15 restaurantes en Villahermosa y otros puntos del estado generó una ola de comentarios en redes sociales. En respuesta, May Rodríguez atribuyó el fenómeno a deficiencias internas.

“Sobre todo el tema de restaurante de servicios, que es el que ha tenido algunos cierres, tiene que ver porque no mejoraron el servicio, hay mucha competencia o la calidad del servicio no es la adecuada, o no tienen espacios para estacionamiento”, expresó.

Los datos del IMSS se contraponen al discurso de la administración estatal, pero, aún cuando la afirmación de que se crearon suficientes empleos fuera cierta, esos puestos apenas servirían para “compensar” lo perdido.

Y es que, el panorama contrasta todavía más si se considera el máximo histórico de empleo alcanzado en julio de 2023, ya bajo la administración de Morena y con la refinería Olmeca en operación, cuando se reportaron 245,459 empleos. La diferencia respecto a la cifra actual es de 46,079 trabajos perdidos en menos de dos años.

DESCONTENTO DE RESTAURANTEROS

Las declaraciones del extitular de Fonatur generaron malestar entre empresarios, particularmente en el sector restaurantero. Primero, el restaurante Rojos Burger MX respondió en redes sociales que tales señalamientos “no sólo son injustos, también son peligrosos”.

En un comunicado, sus dueños indicaron que los cierres obedecen a la falta de ventas, la inseguridad y una economía golpeada, “en parte por las malas decisiones del mismo gobierno”.

“Señor gobernador, lo que necesitamos no son críticas desde el privilegio, sino acciones que respalden a los que seguimos apostando por Tabasco”, añadieron.

La tradicional heladería La Polar también fijó postura. Aclaró que nunca disminuyó la calidad de su servicio, aunque, "debido a tarifas impagables de ciertos servicios", consideraron cerrar pero continuarán laborando en todas sus sucursales.