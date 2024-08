AMLO influyó en la elección, pero 'tantito': esto perfila el Tribunal Electoral

¿Y AMLO será sancionado?

El exconsejero electoral Jaime Cárdenas sintetiza por qué el mandatario no es objeto de sanción, pues las conductas atribuidas al presidente no están tipificadas como delitos.

"Aunque el presidente no tiene fuero como en el pasado. La legislación penal y administración no se ha reformado y por tanto mientras no se tipifiquen conductas, se establezcan procedimientos y sanciones para los supuestos relacionados con el presidente, no puede ser sancionado", indica.

El exconsejero Santiago Castillo explica que la Constitución establece en su artículo 108 las causas por las cuales se puede juzgar al Presidente y es muy clara: sólo se le puede juzgar por traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, pero son delitos.

“La violación a las disposiciones legales en materia electoral son faltas administrativas, no son delitos. Y en el caso de las faltas administrativas no hay disposición legal que establezca quien pueda sancionar al presidente cuando cometa estas faltas”, expone el experto.

Por eso, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que hay unas faltas administrativas que el presidente ha violado, “pero no puede sancionarlo porque estamos inmersos en un marco jurídico en el que la autoridad solamente puede hacer lo que expresamente le está permitido.

Además, el artículo 111 de la Constitución indica un régimen especial para sancionar a la persona titular del Poder Ejecutivo, pero ello corresponde a acusaciones penales ante la Cámara de Senadores y que se resuelven con base en la legislación de la materia.

Por tanto, el marco constitucional citado sólo es aplicable en los casos relativos a la materia penal, por lo que no es posible aplicar sanciones al presidente de la República por infracciones en materia administrativa electoral.

Sin embargo, en las sentencias se ha establecido que esa imposibilidad de ser sancionado no excluye que al presidente se le pueda fincar la responsabilidad que como servidor público corresponda por, entre otras conductas, hacer uso indebido de recursos públicos, vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.