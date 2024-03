Corrupción inmobiliaria genera gentrificación y falta de agua, asegura Brugada

Agregó que los pisos de más en edificios, como los que se construyeron en la alcaldía Benito Juárez, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, también generan un desequilibrio en el desarrollo urbano, así como afectaciones por abasto de agua, ya que a mayor demanda de habitantes, hay un incremento en el consumo del líquido.

“Provocan problemas en la infraestructura urbana, generan una sobredemanda de servicios públicos que no están contemplados en la ley y en la factibilidad de servicios. No se dan cuenta que con construcciones ilegales están provocando escasez de agua y gentrificación”, afirmó.

La morenista aprovechó para arremeter contra el discurso del candidato opositor, Santiago Taboada, respecto a la calidad de vida que generó en Benito Juárez, así como su programa de seguridad “Blindar BJ” pues dijo, que eso es presumir con “sombrero ajeno”.

“Desde décadas y décadas, este (Benito Juárez) fue un buen desarrollo urbano que se hizo y no es gracias al panismo, no es gracias a lo que están haciendo ellos, que no vengan a presumir con sombrero ajeno, ni la seguridad se debe a ellos, se debe al gobierno de la Ciudad de México”, resaltó.