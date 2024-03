Martí Batres, un adversario de la oposición frente a elecciones en CDMX

Batres ha intervenido de manera directa con declaraciones contra el candidato de la oposición. Incluso un día antes de que iniciaran las campañas, llamó a los funcionarios de su gabinete a defender la ciudad.

Invito a todos los integrantes del gabinete, del gabinete legal, del gabinete ampliado, al conjunto de funcionarias y funcionarios a seguir trabajando unidos para defender esta ciudad de derechos, de bienestar y de libertades, esta ciudad progresista. Martí Batres, jefe de Gobierno, en su 7° Informe mensual de Gobierno el 29 de febrero

Por su parte, Taboada le ha pedido en varias ocasiones que intervenga. "Le pedimos al jefe de Gobierno que saque las manos” de la elección, dijo al hacer oficial su candidatura ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el 15 de febrero.

Entre los episodios que han causado confrontación está el del tema del agua, así como la seguridad en la alcaldía Benito Juárez, que Taboada gobernó, y la corrupción inmobiliaria en la capital.

Sequía y accidentes en obras de la CDMX

El candidato de la oposición ha tomado la escasez de agua en el Valle de México como una de sus principales críticas a los gobiernos de partidos de izquierda –primero PRD, luego Morena– en la ciudad desde 1997.

"En 27 años no le metieron un solo centavo al tema del agua”, acusó Taboada tras un foro organizado por The American Society of Mexico el 21 de febrero.

Batres ha negado la existencia de una emergencia por sequía, se ha referido al ‘Día Cero’ en el cual el Sistema Cutzamala quedaría sin agua como una ‘fake news’ y ha revirado con una defensa en tono electoral.

“La oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos”, respondió Batres ante declaraciones del candidato de la oposición, Santiago Taboada, sobre una crisis por venir en el abasto de agua en la Ciudad de México.