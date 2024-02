Santiago Taboada acusa a la Fiscalía de la CDMX de intimidación

"Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde dos días en integrarse y dos días en notificarse, cuando hoy con esa rapidez deberían encontrar a las víctimas de violencia pero también deberían encontrar a las personas que están desaparecidas en la ciudad", expuso el candidato.

En las imágenes compartidas por el candidato, se observa a los agentes de la Fiscalía notificando a Taboada que se trata de un apercibimiento, esto debido a que se abrió una carpeta de investigación luego de que una persona, que prefirió reservar sus datos, denunció haber sido amenazada por el político.

Hoy el Jefe de Campaña @martibatres mandó a su cuñado, el titular de la @FiscaliaCDMX, a tratar de intimidarme.

No les tengo miedo #YaSeVan pic.twitter.com/m9L4IOdwER — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 23, 2024

Este viernes, en entrevista por Radio Fórmula, Taboada acusó que "casualmente, en dos días una persona levantó una querella por supuestas amenazas e inclusive fueron a mi domicilio particular".