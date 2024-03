Frenar intervención de AMLO, un reto para las autoridades electorales

Además, se ha acreditado el incumplimiento de medidas cautelares, por lo que se aprobó una medida de tipo inhibitorio y se le ordenó abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales.

Ello, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Incluso, en la sentencia en su contra se le apercibió que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa económica como medida de apremio.

Durante las etapas de precampaña e intercampaña, el presidente no sólo no hizo caso, sino que criticó las quejas y procesos en contra de su activismo como una medida de censira.

El tono cambió con la entrada de las campañas; el propio presidente solicitó a los periodistas que van a la mañanera que le ayuden y no le pregunten del proceso electoral:

"Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, si nos parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, para que no se de ningún motivo y para que no violemos la normatividad", dijo el presidente en su mañanera del viernes 1 de marzo, justo el día en que comenzaron las campañas federales.

Un freno a las autoridades

A pesar de las quejas y denuncias en su contra, el presidente logró librar que se le armara un expediente sobre sus actuaciones; apenas este 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la creación de un cuaderno auxiliar que incluiría casos firmes sobre la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección federal en marcha y que serviría de base o insumo de la calificación de la elección presidencial.

En su lugar, avaló una propuesta descafeinada: un catálogo de infracciones sobre las irregularidades cometidas por todos los servidores públicos durante electoral en marcha.

La propuesta original la había generado la magistrada Janine Otálora para crear el cuaderno auxiliar, y tenía como base el hecho de que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los gobernadores pueden ser sancionados directamente por la Sala Superior, sin embargo, ésta fue desechada por sus pares al considerar que la calificación se hará con base en las sentencias.

“Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones emitidas por diversos órganos y autoridades, en los que se acreditó de manera definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo violó un principio fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, dijo Otálora en su momento.

Su compañero magistrado Reyes Rodríguez consideró que el cuaderno auxiliar podría tener “un valor público”, dado que facilitaría el acceso a las sentencias en las que se ha encontrado una vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la elección presidencial, que la Sala Superior tomará en cuenta durante la calificación de la elección presidencial.

El magistrado Felipe de la Mata, quien junto con Fuentes y la magistrada presidenta Mónica Soto, han votado en el mismo sentido en las últimas sesiones, tras la renuncia del su par Reyes Rodríguez, por “falta de confianza”, desestimó la creación de un cuaderno auxiliar.

“Estamos ahorita en torno a la metodología para crear un instrumento útil. Pero yo veo, lo digo con sinceridad, que uno (el cuaderno auxiliar) y otro (el catálogo) nos lleva hacia el mismo sentido, y que no pasa nada si le ponemos cuaderno de antecedentes y se cosen a un expediente, o si es un catálogo, tiene la misma información que tendría el cuaderno de antecedentes y se encuentra en una computadora a la que tiene acceso todo el mundo.

“Yo en ese contexto y sentido, lo digo también con mucha sinceridad, me parece que lo razonable es adoptar sólo uno (el catálogo), que al final del día va a tener información suficiente”.