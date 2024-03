En inicio de campañas, AMLO pide apoyo para 'autolimitarse' en veda electoral

“Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que, si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos. ¿Les parece? Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayudenme para que no se dé ningún motivo. Pero, además, que no violemos la normatividad”, planteó a periodistas en Palacio Nacional.

A partir de los primeros minutos de este viernes arrancaron las campañas políticas de las y los candidatos a la Presidencia de la República y a cargos federales. También inició la veda electoral.

Durante este periodo, que va del 1 de marzo al 2 de junio, López Obrador no podrá difundir los logros de su gobierno ni dar balances de su administración. Tampoco puede llamar a votar por algún partido ni criticar a las y los candidatos.

El presidente leyó estos criterios en la mañanera de este viernes y subrayó que lo que sí se permite son las conferencias de prensa con fines informativos.